Unterschrift für den Mörder - "Double Fantasy"-Album wird versteigert

John Lennon soll Cover kurz vor Mord signiert haben - Startgebot bei 400.000 Dollar

Mit einem besonderen Exemplar des "Double Fantasy"-Albums von Musik-Legende John Lennon soll nun ein Stück Musik-Geschichte versteigert werden. Das zu versteigernde Album soll Lennon im Dezember 1980 für Mark David Chapman signiert haben - seinen Mörder. Das Cover zeigt Lennon und seine Ehefrau Yoko Ono bei einem Kuss. Lennon unterschrieb mit einem dünnen blauen Stift auf Yoko Onos Hals. Chapman erschoss Lennon wenige Stunden später vor seinem Wohnhaus in Manhattan.

Chapman habe das Album in einem der Pflanzgefäße vor dem Eingang des Dakota-Wohnkomplexes in der Upper West Side abgelegt, wo es ein Passant gefunden habe, der es dann der Polizei übergeben habe, schreibt das Auktionshaus. Auf dem Album sind neben der Unterschrift auch polizeiliche Beweismarkierungen zu sehen. Das Album hat ein Startgebot von 400.000 US-Dollar (rund 337.000 Euro). Die Auktion beginnt am Montag.