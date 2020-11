"Unverantwortlich und inakzeptabel" - Empörung über Polen und Ungarn

Österreichs Abgeordnete fordern Härte - Rechtsstaatlichkeit "nicht verhandelbar" - GRAFIK

Europaabgeordnete haben mit Empörung auf die Blockade des 1,8 Billionen schweren Finanzpakets durch Polen und Ungarn reagiert. "Das Veto aus Ungarn und Polen ist unverantwortlich", sagte ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig am Montag. Die Rechtsstaatlichkeit sei "eine wesentliche Grundlage der Europäischen Union und nicht verhandelbar. Wer die europäischen Grundwerte einhält, braucht nichts zu befürchten".

Für die NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon ist die Entscheidung Ungarns und Polens eine beispiellose Verantwortungslosigkeit: "Die Entscheidung der beiden Länder, mit ihrem Veto das EU-Budget zu blockieren, ist völlig inakzeptabel. Der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, der letzte Woche finalisiert worden ist, und damit der Schutz der europäischen Grundwerte, ist und bleibt nicht verhandelbar." Auch das Veto der beiden Länder werde daran nichts ändern. "Die EU darf sich von Ungarn und Polen nicht in Geiselhaft nehmen lassen", forderte Gamon.

Zuvor hatte bereits SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder kritisiert, Polen und Ungarn stürzten die EU am Höhepunkt einer nie da gewesenen Gesundheits- und Wirtschaftskrise auch noch in eine politische Krise. "Milliardeninvestments in europäische Gesundheitssysteme und Arbeitsplätze" würden riskiert und "die Zukunft von Millionen BürgerInnen" gefährdet. Die EU sei "nicht der Bankomat, um autoritäre Machtfantasien zu finanzieren", sagte auch Schieder.

Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im EU-Parlament, zeigte sich im Vorfeld empört über ein drohendes Veto Ungarns. "(Ungarns Ministerpräsident, Anm.) Viktor Orbán setzt sich mit seinem angekündigten Veto über die Entscheidungswege in der EU hinweg." Den Ratsbeschluss habe Orbán im Juli mitgetragen.

