Unwetter in Italien - Behinderungen und Stromausfälle im Friaul

Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt, Schulen geschlossen - Viele Haushalte ohne Strom

Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien wird seit Tagen von schweren Unwettern heimgesucht. Seit Freitag fiel unablässig Regen, es kam bereits zu mehreren Erdrutschen. Zahlreiche Straßen waren am Mittwoch gesperrt - entweder wegen Lawinengefahr oder wegen umgestürzter Bäume. Die Schulen blieben vorerst in 57 Gemeinden geschlossen.

Rund 10.000 Haushalte waren am Mittwoch im Kanaltal von Stromausfällen betroffen. Auf dem Neveasattel (Sella Nevea) in der Provinz Udine wurden zwei Meter Schnee gemeldet. Die Gemeinde Forni Avoltri bei Udine, die wegen eines Erdrutsches isoliert war, war wieder erreichbar, nachdem Geröll von der Straße geräumt worden war, berichteten lokale Medien.

In Grado und Lignano gab es Überschwemmungen. In der Provinz Pordenone waren einige Straßen wegen Erdrutschen unterbrochen.

Über ganz Italien hängt seit Tagen eine Schlechtwetterfront. Venetiens Regionalpräsident Luca Zaia sprach von Schäden in der nordöstlichen Region in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro. Nach Überflutungen von Teilen Venedigs durch starke Regenfälle und steigende Pegel setzte die Lagunenstadt Mittwochfrüh das Hochwasser-Schutzsystem MOSE in Gang. Am Dienstag war unter anderem der berühmte Markusplatz unter Wasser gestanden.