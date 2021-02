Unwirksame Kündigungen bei Air Berlin - Insolvenzverwalter abgeblitzt

Air Berlin streicht 900 Arbeitsplätze Die deutsche Fluggesellschaft Air Berlin verschärft ihr Sparprogramm und will dabei 900 Arbeitsplätze bis Ende 2014 abbauen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Ziel sei es, in diesem und im nächsten Jahr insgesamt rund 400 Mio. Euro einzusparen.