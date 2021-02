Urheberrechtsnovelle: IG Autorinnen lobt "Einsatz der Opposition"

Nach Rundem Tisch - "Beseitigung von Knebelverträgen und Verwirklichung einer Fair-Pay-Strategie" als wichtige Punkte

Erfreut zeigte sich am Samstag die IG Autorinnen Autoren "über den angekündigten verstärkten Einsatz der Oppositionsparteien SPÖ, NEOS und FPÖ für das Urheberrecht und über die stärkere Beachtung von Anliegen der Kreativwirtschaft in ihren Ansprüchen gegenüber Google, YouTube, Amazon, Facebook & Co." Die Opposition hatte am Freitag einen Runden Tisch mit betroffenen Branchenvertretern und Experten abgehalten. Zeit für die Umsetzung der Urheberrechtsnovelle ist bis 7. Juni.

"Die Opposition ist vor allem nötig, um die Realisierung der im Regierungsprogramm angekündigten Umsetzung der Urhebervertragsrechte zu überprüfen", so IG Autorinnen Autoren-Geschäftsführer Gerhard Ruiss in einer Aussendung vom Samstag. Ein weiterer wichtiger Punkt sei "die Beseitigung von Knebelverträgen und die Verwirklichung einer Fair-Pay-Strategie". Es sei "sehr erfreulich, dass sich nunmehr zumindest die parlamentarischen Oppositionsparteien intensiv mit dem Urheberrecht auseinandersetzen".

Nun hoffe man "auf eine ebenso intensive Befassung der Abgeordneten der Regierungsparteien mit der Materie, um aus einem schon relativ gut und weit gediehenen Entwurf des Justizministeriums den bestmöglichen Regierungsentwurf und die bestmögliche Urheberrechtsgesetznovelle 2021 zu machen".