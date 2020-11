Der britische Rockstar Ken Hensley ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Mitgründer der Band Uriah Heep ("Lady in Black") sei friedlich am vergangenen Mittwoch nach kurzer Krankheit eingeschlafen, teilte sein Management mit. Er soll in Spanien beerdigt werden, wo er mit seiner Frau Monica lebte. Der in London geborene Musiker hatte zwischen 1970 und 1980 in der Band gespielt.