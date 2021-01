Ursache des Ju-52-Absturzes: "Hochriskante Flugführung" schuld

20 Menschen an Bord kamen ums Leben

Die Ursache für den Absturz einer historischen Ju-52 vom 4. August 2018 bei Flims in der Schweiz ist auf "hochriskante Flugführung" zurückzuführen. Das gab die schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) am Donnerstag bekannt. Bei dem Absturz kamen alle 20 Menschen an Bord ums Leben.

Als direkte Ursache für den Unfall nennt die Sust den Pilotenfehler. Die Piloten steuerten die Maschine demnach in geringer Höhe, ohne alternativen Flugweg und mit gefährlich tiefer Geschwindigkeit in das enge Tal südwestlich des Piz Segnas.

Das Flugzeug geriet in Turbulenzen - ein in den Bergen immer zu erwartendes Phänomen. Die Piloten verloren die Kontrolle und hatten keinen Raum mehr, die Maschine aufzufangen. Das Flugzeug stürzte nahezu senkrecht in den Boden.

Weitere Faktoren trugen zum Absturz bei. Die Sust nennt einen zu weit hinten liegenden Schwerpunkt des Flugzeugs. Das war Folge einer mangelhaften Flugvorbereitung und eines Softwarefehlers der Ju-52. Die Piloten der Ju-Air hatten sich im weiteren daran gewöhnt, Regeln für den sicheren Flugbetrieb nicht einzuhalten und gingen auch bei Flügen mit Passagieren hohe Risiken ein.

Der Betreiberverein Ju-Air erkannte wesentliche Risiken nicht. Verschiedene Voraussetzungen für den sicheren Betrieb waren seit längerem nicht erfüllt. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt erkannte als Aufsichtsbehörde zahlreiche Sicherheitsprobleme nicht. Die Unglücksmaschine selbst war technisch nicht in Ordnung, was sich jedoch nicht auf den Unfall auswirkte.

Die populäre Nostalgie-Maschine, im Volksmund "Tante Ju" genannt, befand sich auf dem Rückflug von Locarno-Magadino nach Dübendorf ZH, als sie oberhalb von Flims verunglückte. Das Flugzeug stürzte an der Westflanke des Piz Segnas ab, auf 2.540 Metern.

Es sei nahezu senkrecht und mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt, sagte Daniel Knecht von der Sust einen Tag später in Flims vor den Medien. Handybilder bestätigten diese Aussage später. Der Absturzort liegt in der Nähe des bekannten Martinslochs, das Teil der Glarner Hauptüberschiebung und Unesco-Weltnaturerbe-Gebiet ist.

20 Personen, 17 Passagiere sowie drei Besatzungsmitglieder, kamen ums Leben. Die beiden Piloten im Alter von 62 und 63 Jahren wurden als sehr erfahren beschrieben. Sie hatten während ihrer jahrzehntelangen beruflichen Tätigkeit Kampfjets sowie Linienmaschinen gesteuert.

Besitzerin der knapp 79-jährigen Unglücksmaschine ist die Ju-Air, ein Verein, der in den 1980er-Jahren die drei von der Armee ausgemusterten Ju-52 übernahm. Der Flugbetrieb wurde zwar knapp zwei Wochen nach dem Unglück wieder aufgenommen. Im November 2018 verfügte die Sust ein Flugverbot. Seither hat keine Ju-52 des Vereins mehr abgehoben.