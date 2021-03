Ursache für Sägewerkbrand in der Steiermark war technischer Defekt

Feuer nahm bei Schaltschrank seinen Ausgang

Die Ursache für den Brand eines Sägewerks in Deutschfeistritz nördlich von Graz war ein Defekt im Schaltschrank. Das Feuer breitete sich über anliegende hölzerne Bauteile vom Kasten im Untergeschoß aus und griff auf die Sägehalle über. Das Inventar wurde völlig zerstört, hieß es am Freitag in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Rund 100 Feuerwehrleute hatten die Flammen in der Nacht auf Mittwoch bekämpft. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.