Ursache für tödlichen Brand in der Steiermark war elektrischer Defekt

Feuer ging vom Kühlschrank in der Küche aus

Die Ursache für einen Wohnhausbrand in der Oststeiermark, bei dem am Wochenende ein 34-Jähriger ums Leben gekommen war, ist geklärt. Ein elektrischer Defekt im Bereich des Kühlschranks in der Küche hatte das Feuer ausgelöst und die Flammen griffen dann auf Müllanhäufungen über, hieß es am Montag in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Das Haus wurde schwer beschädigt und ist nun einsturzgefährdet. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 150.000 Euro.

Bei dem Brand Sonntagfrüh in Trautmannsdorf im Bezirk Südoststeiermark ist der Sohn der Hauseigentümerin getötet worden. Er befand sich im ersten Stock eines Einfamilienhauses. Seine Mutter konnte sich retten, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins LKH Feldbach gebracht. Für ihren Sohn kam aber jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehrleute konnten ihn nur noch tot aus der Brandruine bergen.