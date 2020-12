Urteil: Magenta-Werbung für "5G-Ready"-Tarife irreführend

Nicht rechtskräftig - VKI und Magenta gingen in Berufung

Der Mobilfunkanbieter Magenta (früher T-Mobile) ist wegen irreführender Bewerbung seiner "5G-Ready"-Tarife verurteilt worden. Laut Handelsgericht (HG) Wien erweckte die Werbung den Eindruck, die Kunden könnten mit dem Tarif bereits den neuen schnellen Kommunikationsstandard 5G nutzen. "5G Ready" war aber lediglich eine Option, später, wenn ein 5G-Tarif verfügbar sein würde, ohne Zusatzkosten und Vertragsverlängerung auf diesen zu wechseln. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Sowohl der Verein für Konsumenteninformation (VKI), der gegen Magenta vor Gericht gezogen ist, geht in Berufung als auch Magenta. Das Handelsgericht gab dem VKI in einem von mehreren Punkten nicht recht, wogegen sich die Konsumentenschützer wehren wollen. Magenta wiederum hat zu den anderen Punkten eine andere Rechtsansicht als der VKI und das Gericht, wie Unternehmenssprecher Peter Schiefer der APA am Montag sagte.

Stein des Anstoßes war eine Werbekampagne von Magenta im Frühjahr 2019. Das Unternehmen hat zum "5G-Ready"-Tarif ein "Gratishandy" angeboten. Die Telefone waren aber gar nicht 5G-fähig, wie der VKI am Montag mitteilte. Die Kunden hätten sich für die Nutzung des 5G-Netzes also zusätzlich ein 5G-fähiges Handy kaufen müssen. Das Handelsgericht beurteilte diese Geschäftspraktik als irreführend, "weil T-Mobile den unrichtigen Eindruck erweckte, mit den beworbenen - tatsächlich nicht 5G-fähigen Handys - den neuen Kommunikationsstandard 5G verwenden zu können", so die Konsumentenschützer.

In einem weiteren Punkt gab das Gericht dem VKI recht: Magenta hat bei seinem Koppelungsangebot (Tarif plus Handy) nicht deutlich genug auf die Dauer der Vertragsbindung, die Höhe der Grundgebühr sowie auf die Aktivierungsgebühr und die jährliche Servicepauschale hingewiesen.

In einem anderen Punkt wurde die Klage des VKI hingegen abgewiesen. Der VKI hatte gefordert, "dass es T-Mobile bei sogenannten Koppelungsangeboten unterlassen soll, den Preis für das Mobiltelefon mit EUR 0,-- oder dergleichen zu bewerben, sofern T-Mobile einen vergleichbaren Tarif ohne Mobiltelefon und Mindestvertragsdauer zu niedrigeren Kosten anbietet", wie der Verein in einer Aussendung erklärte. Das Gericht sagte, dies sei seit Jahren gängige Praxis. "Dagegen legen wir natürlich Berufung ein", so VKI-Juristin Barbara Bauer.

Magenta wies darauf hin, dass es die vom VKI monierten Tarife schon seit Frühjahr 2019 nicht mehr gebe. "Das waren die Einführungstarife. Diese wurden automatisch zu 5G-Tarifen", so Sprecher Schiefer. Mittlerweile gebe es auf 30 bis 35 Prozent der Fläche Österreichs das schnelle Netz 5G.

5G ist die Nachfolgetechnologie von 4G (Long Term Evolution/LTE). Wer es nutzen möchte, braucht das Netz und eine 5G-fähige Hardware.