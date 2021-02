Uruguay glaubt nicht an schnelle Umsetzung von Mercosur-EU-Vertrag

Abkommen auch in Österreich umstritten

Der uruguayische Präsident Luis Lacalle Pou glaubt nicht an eine schnelle Umsetzung des ausgehandelten Freihandelsvertrags des südamerikanischen Staatenbündnisses Mercosur mit der Europäischen Union. "Ich bin nicht sehr optimistisch, dass es zügig vorangeht", sagte der Staatschef am Mittwochabend (Ortszeit) laut einem Bericht der Zeitung "El Observador" nach seiner Rückkehr von einem Besuch beim brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro.

"Beim EU-Thema gibt es einige Fallstricke, die wir noch nicht beseitigen konnten. Das war eines der Themen, die wir mit Präsident Bolsonaro besprochen haben", so der Präsident Uruguays.

Der argentinische Minister für internationale Wirtschaftsbeziehungen, Jorge Neme, sprach am Donnerstag in einer Videoschaltung mit den EU-Botschaftern in dem südamerikanischen Land über offene Fragen des Vertrags. Unter anderem plädierte er für eine Stärkung des Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsaspekts.

Nach jahrelangen Verhandlungen hatten sich die Unterhändler von Mercosur und EU 2019 auf das Abkommen geeinigt. Der Vertrag würde die größte Freihandelszone der Welt mit rund 780 Millionen Menschen schaffen. Er soll vor allem Zölle abbauen und damit den Handel ankurbeln. Das Abkommen muss noch von allen Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Allerdings ist es sowohl in Südamerika als auch in Europa umstritten. Einige Länder, unter anderem Österreich, wollen ihre Märkte schützen, andere befürchten die Aufweichung von Arbeits- oder Umweltstandards.

In Europa wird zudem kritisiert, dass der Vertrag keine Sanktionsmechanismen beispielsweise gegen die massive Abholzung des Regenwalds im Amazonasgebiet vorsieht. In Österreich und den Niederlanden haben die Parlamente das Abkommen bereits abgelehnt, auch die deutsche Regierung äußerte sich mehrfach skeptisch über den Freihandelsvertrag.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warnte davor, dass aus dem breiteren Assoziierungsabkommen zwischen Mercosur und EU der Handelsvertrag herausgelöst und mit qualifizierter Mehrheit ratifiziert werden könnte. "Das Handelsabkommen ist ein Klimakiller. Günstigere Exportbedingungen würden die Rinderzucht in Südamerika ankurbeln und dafür die Wälder weiter zerstören", sagte die Waldexpertin von Greenpeace, Gesche Jürgens. "Deshalb darf es weder in der einen noch in der anderen Form zur Abstimmung kommen. Wir brauchen keine Korrekturen, sondern einen Neustart. Ein Abkommen mit dem Mercosur muss grundsätzlich neu, transparent und demokratisch verhandelt werden."