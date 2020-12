US-Anleihen tendieren etwas leichter

Langfristige US-Staatsanleihen haben Anfangsgewinne nicht halten können

Langfristige US-Staatsanleihen haben am Freitag ihre Anfangsgewinne nicht halten können und sind leicht ins Minus gerutscht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank zuletzt um 0,02 Prozent auf 137,77 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,95 Prozent.

Hauptthemen am Markt sind unverändert die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union sowie das politische Gezerre um ein neues Corona-Hilfspaket in den USA. In beiden Bereichen scheint es zuletzt einige Fortschritte gegeben zu haben, ein Durchbruch konnte jedoch noch nicht gemeldet werden.