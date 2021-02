US-Anleihen tendieren leicht im Plus

Wall Street schließt leicht im Plus Die US-Börsen haben am Donnerstag leicht im Plus geschlossen. Der Dow Jones Industrial Index stieg 27,65 Punkte oder 0,18 Prozent auf 15.498,32 Einheiten. Der S&P-500 Index gewann 6,57 Punkte oder 0,39 Prozent auf 1.697,48 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte um 15,11 Einheiten oder 0,41 Prozent auf 3.669,12 Zähler zu.