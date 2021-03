US-Anleihen tendieren moderat höher

US-Börsen schließen nach Fed-Zinssitzung etwas befestigt Die New Yorker Aktienbörsen haben am Mittwoch mit etwas höheren Kursen geschlossen. Der Dow Jones stieg auf ein Zwei-Jahres-Hoch und legte 0,24 Prozent auf 11.215,13 Einheiten zu. Die US-Notenbank Fed gab bekannt, den Leitzins weiterhin bei 0 bis 0,25 Prozent zu belassen und US-Staatsanleihen in Höhe von 600 Mrd. Dollar anzukaufen.