US-Anleihen tendieren wenig verändert

Verluste vom Frühhandel wettgemacht

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag anfängliche Verluste wieder wettgemacht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stagnierte im späten Handel bei 137,90 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 0,936 Prozent. Anfangs hatten Kursgewinne an den Aktienmärkten die Notierungen am Bondmarkt noch belastet.

US-Präsident Trump gab am Wochenende seinen Widerstand gegen ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket in Höhe von rund 900 Milliarden US-Dollar auf. Damit gab er zudem einen Teil des Haushalts der Bundesregierung frei - andernfalls wäre es am Dienstag zum sogenannten "Shutdown" gekommen, also einem zumindest teilweisen Stillstand in Behörden und der Regierungsgeschäfte. Marktbewegende Konjunkturdaten standen in den USA am Montag nicht an.