US-Anleihen zur Eröffnung wenig verändert

US-Börsen zur Eröffnung kaum verändert erwartet Die New Yorker Börsen dürften am Freitag trotz überraschend schwacher US-Konjunkturdaten kaum verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht der US-Regierung sorgte kurz vor dem Wochenende teilweise für eine negative Überraschung an den Finanzmärkten. Gegen 14.45 Uhr stieg der Future auf den Dow Jones Industrial um 0,04 Prozent.