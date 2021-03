US-Arbeitsmarkt: 379.000 neue Jobs im Februar, deutlich über Prognose

Befragte Ökonomen hatten 182.000 neue Stellen erwartet

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im Februar unerwartet deutlich aufgehellt. Es entstanden 379.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Befragte Ökonomen lagen mit ihrer Prognose von 182.000 weit darunter - nach einem Jobaufbau von revidiert 166.000 im Jänner. In einer ersten Schätzung war von 49.000 die Rede.

Die in einer getrennten Umfrage ermittelte Arbeitslosenquote fiel im Februar um einen Tick auf 6,2 Prozent. In der Krise gingen in den USA an die zehn Millionen Jobs verloren. Laut Fed-Chef Jerome Powell ist heuer nicht mehr mit der angestrebten Rückkehr zur Vollbeschäftigung zu rechnen.