US-Arbeitsmarkt - Mehr Stellen, Arbeitslosenquote sinkt überraschend

Im Jänner entstanden 49.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft

Am US-Arbeitsmarkt sind nach einer jüngsten Kündigungswelle zu Jahresbeginn wieder Stellen geschaffen worden. Im Jänner entstanden 49.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Befragte Ökonomen lagen mit ihrer Prognose von 50.000 annähernd richtig - nach einem Jobabbau von revidiert 227.000 im Dezember. In einer ersten Schätzung war der Stellenverlust im Dezember mit 140.000 noch weit niedriger angesetzt worden.

"Gut, dass es nach dem heftigen Dezember-Rücksetzer wieder aufwärtsgeht", kommentierte Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe die aktuellen Zahlen. Bis der Beschäftigungsgipfel vom Februar 2020 annähernd in Sichtweite komme, sei es jedoch noch ein langer Weg.

Die in einer getrennten Umfrage ermittelte Arbeitslosenquote fiel im Jänner überraschend - und zwar auf 6,3 von 6,7 Prozent im Dezember. In der Krise gingen in den USA mehr als 22 Millionen Jobs verloren, von denen bisher erst rund die Hälfte zurückgewonnen wurde.