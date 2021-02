US-Arbeitsmarkt - Mehr Stellen, Arbeitslosenquote sinkt überraschend

Jobaufbau von 50.000 im Jänner - Dezember brachte überraschend hohe Jobverluste - Experte: "Merklich höherer Jobzuwachs in nächsten Monaten"

Am US-Arbeitsmarkt hellt sich die Lage nach einer unerwartet groß ausgefallenen Entlassungswelle zu Jahresbeginn wieder auf. Im Jänner entstanden 49.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen lagen mit ihrer Prognose von 50.000 annähernd richtig. Als negative Überraschung entpuppten sich hingegen die kräftig revidierten Zahlen des Vormonats.

Der Jobabbau fiel mit 227.000 im Dezember weit höher aus, als zunächst mit 140.000 angegeben. "Nach dem Nackenschlag im Dezember steht im Jänner zumindest wieder ein Stellenaufbau zu Buche", kommentierte Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein die aktuellen Zahlen. Zwar sei das Plus in Anbetracht des im vergangenen Jahr vollzogenen Arbeitsplatzabbaus nicht üppig, doch eine neuerliche Negativserie an Jobverlusten sei zumindest nicht eröffnet worden. Bis der "Beschäftigungsgipfel" vom Februar 2020 annähernd in Sichtweite komme, sei es jedoch noch ein langer Weg, sagte Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe.

Unmittelbar vor Ausbruch der Corona-Krise in den USA brummte der Jobmotor noch: Allein in den beiden ersten Monaten des vorigen Jahres entstanden zusammen weit mehr als eine halbe Million Jobs, die Arbeitslosenquote lag im Februar 2020 bei 3,5 Prozent.

Nun liegt sie bei 6,3 Prozent, wobei die Quote überraschend fiel. Experten hatten erwartet, dass sie auf dem Dezember-Wert von 6,7 Prozent verharren würde. "Es zogen sich etwa 400.000 Personen vom Arbeitsmarkt zurück, was die ausgewiesene Arbeitslosigkeit drückte", erläuterte Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz.

In der Krise gingen in den USA mehr als 22 Millionen Jobs verloren, von denen bisher erst rund die Hälfte zurückgewonnen wurde. Die regierenden US-Demokraten wollen mit einem 1,9 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspaket unter anderem dafür sorgen, dass soziale Härten gemildert und die Wirtschaft angeschoben wird. Im Senat wurden die Weichen dafür gestellt, dass die Hilfen binnen Wochen das Parlament passieren können.

Ökonom Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg sieht trotz des geringen Beschäftigungsaufbaus zu Jahresbeginn dennoch Hoffnungszeichen, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal "nicht allzu schlecht" ausfallen dürfte. Er verweist darauf, dass das Arbeitsvolumen in den USA im Jänner kräftig anzog.

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit verlängerte sich von 34,7 auf 35,0 Stunden, wodurch sich die Gesamtzahl der geleisteten Stunden um 0,9 Prozent erhöhte: "Wenn die Unternehmen statt das vorhandene Personal länger arbeiten zu lassen mehr Mitarbeiter eingestellt hätten, wäre die Beschäftigung rechnerisch um 1,4 Millionen gestiegen", so die Berechnung von Commerzbank-Volkswirt Balz. In der Summe zeigten die aktuellen Zahlen, dass sich der US-Arbeitsmarkt weiter verbessere. "Der Impffortschritt und die Corona-Hilfsprogramme der Regierung sollten die Erholung weiter vorantreiben, sodass in den nächsten Monaten wieder mit einem merklich höheren Jobzuwachs zu rechnen ist."

Hinzu kommt, dass die Notenbank Fed voraussichtlich weiter monatlich Wertpapiere im Volumen von 120 Milliarden Dollar erwirbt und damit die Konjunktur befeuert. "Da die Fed ihren Blick in der Corona-Krise stärker auf Vollbeschäftigung richtet, wird sie an ihrem äußerst lockeren Kurs lange nichts ändern", so die Einschätzung von Banken-Ökonom Hepperle. Darauf lassen auch jüngste Äußerungen des Chefs des Fed-Bezirks Atlanta, Raphael Bostic, schließen, der die von ihm angestoßene Debatte über ein zeitiges Herunterfahren der Käufe wieder einfing.