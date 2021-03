US-Außenminister Blinken dringt auf Ende des Konflikts in Tigray

Die äthiopische Regierung hatte im November gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) eine Offensive begonnen

US-Außenminister Antony Blinken hat im Gespräch mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed auf ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten in der Region Tigray gedrungen. Blinken habe die Regierung in Addis Abeba aufgefordert, sofortige und konkrete Schritte zu unternehmen, um die Zivilbevölkerung zu schützen und weitere Gewalt zu verhindern, erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Dienstag.

Zudem mahnte er Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft an, um unabhängige, internationale und glaubwürdige Untersuchungen gemeldeter Menschenrechtsverletzungen zu ermöglichen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Blinken forderte auch den Abzug fremder Truppen aus dem Konfliktgebiet.

Die äthiopische Regierung hatte im November gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) eine Offensive begonnen, die in der gleichnamigen Region an der Macht war. Hintergrund sind jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung. Es wird immer noch gekämpft; inzwischen sind unterschiedliche Akteure, unter anderem eritreische Truppen und Milizen, in den Konflikt verwickelt. Amnesty International berichtete am vergangenen Freitag, dass eritreische Truppen ein zweitägiges Massaker verübt und systematisch Hunderte Menschen getötet hätten.