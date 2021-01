US-Außenminister Pompeo: Der Iran ist Al-Kaidas neuer Zufluchtsort

Iranischer Außenminister weist Vorwürfe zurück

Die Regierung des mehrheitlich schiitischen Irans bietet nach Angaben des scheidenden US-Außenministers Mike Pompeo der sunnitischen Terrororganisation Al-Kaida einen sicheren Hafen. Seit 2015 erlaube Teheran der Terrororganisation, den Iran als Basis zu nutzen, um Aufgaben zu erledigen, die zuvor aus Afghanistan und Pakistan getätigt worden seien, sagte Pompeo am Dienstag.

Aus dem Iran seien "Genehmigungen für Angriffe, Propaganda und das Einwerben von Geldern" betrieben worden, erklärte Pompeo. Teheran habe Al-Kaida erlaubt, im Iran ein neues "Hauptquartier" zu errichten, behauptete Pompeo. "Iran ist in der Tat für Al Kaida das neue Afghanistan", sagte der Minister bei einer Rede in Washington. "Teheran gibt den ranghohen Anführern der Terrorgruppe einen Zufluchtsort, während sie Angriffe gegen Amerika und unsere Verbündeten planen", sagte Pompeo. Die "Achse Iran-Al-Kaida" sei eine große Bedrohung für die USA, die "besiegt" werden müsse, forderte er. Pompeo kündigte daher neue Sanktionen gegen angeblich im Iran ansässige mutmaßliche Anführer von Al-Kaida an.

Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif wies Pompeos Anschuldigungen umgehend über Twitter zurück. "Niemand lässt sich davon täuschen", schrieb Zarif. Alle Attentäter der Anschläge vom 11. September seien aus Pompeos "Lieblingsländern" des Nahen Ostens gekommen - offenbar eine Anspielung auf Saudi-Arabien. Keiner sei aus dem Iran gekommen.

Die US-Regierung wirft der schiitischen Führung in Teheran seit langem vor, schiitische Milizen im Nahen Osten zu unterstützen, etwa im Libanon und im Irak. Washington hatte dem Iran aber bisher nicht so deutlich vorgeworfen, auch Gruppen sunnitischer Extremisten zu unterstützen. Der scheidende US-Präsident Donald Trump und Außenminister Pompeo machten die Eindämmung des von ihnen als feindlich betrachteten Irans zur Chefsache. Sie erhöhten durch die Aufkündigung des Atomabkommens und Sanktionen stetig den Druck.