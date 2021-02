US-Autor ermordet: Fünf Islamisten in Bangladesch zum Tode verurteilt

Opfer war der in Bangladesch geborene US-Schriftsteller Avijit Roy

Ein Gericht in Bangladesch hat fünf Islamisten zum Tode verurteilt, weil sie einen säkularen US-Schriftsteller ermordet haben sollen. Ein weiterer Mann wurde zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er mit mehreren Social-Media-Posts zu dem Mord angestachelt haben soll, wie ein Anklagevertreter nach der Urteilsverkündung am Dienstag sagte. Das Opfer war der in Bangladesch geborene US-Schriftsteller Avijit Roy.

Der Anklagevertreter sagte, Roy sei vor knapp sechs Jahren mit seiner Frau von den USA nach Bangladesch gereist, um dort bei einer Buchmesse eines seiner neuen Bücher vorzustellen. Nachdem das Paar die Messe verlassen habe, sei er von Angreifern zu Tode gehackt worden. Seine Frau sei dabei verletzt worden. Roy betrieb unter anderem einen bekannten Blog, in dem er über Wissenschaft, die Gesellschaft und Philosophie in dem mehrheitlich muslimischen Land schrieb. Er schrieb auch Bücher, etwa über Homosexualität und Atheisten.

Zwei der sechs Verurteilten der Organisation Ansar al-Islam seien noch auf der Flucht, sagte der Staatsanwalt. Die Verteidigung gab bekannt, dass ihre Mandanten vor einem höheren Gericht gegen das Urteil in Berufung gehen wollten.

Vergangene Woche waren bereits acht Islamisten in Bangladesch zum Tode verurteilt worden, weil sie einen säkularen Verleger ermordet haben sollen. Der Verleger Faisal Arefin Deepan hatte Bücher von Avijit Roy veröffentlicht. Auch der Verleger war 2015 von Islamisten der Gruppe Ansar al-Islam in seinem Büro zu Tode gehackt worden.

In dem Land in Südasien gab es zwischen 2013 und 2016 mehrere Angriffe von Islamisten auf Schriftsteller, Blogger, Akademiker und Priester sowie auf Anhänger von Minderheitsreligionen. Die Angriffe hatten jeweils der Islamische Staat (IS) oder Al-Kaida für sich beansprucht. Ermittler gehen jedoch davon aus, dass es sich dabei um einheimische Islamisten handelte. Als Antwort auf die Angriffe hatten Sicherheitskräfte in Bangladesch mehr als hundert verdächtigte Islamisten bei Razzien getötet.