US-Bischöfe fordern erneut Stopp von Hinrichtungen nach Bundesrecht

Appell an Justizminister Barr, die geplante, bereits zehnte Vollstreckung der Todesstrafe heuer auszusetzen

Erneut wird Kritik an geplanten Hinrichtungen in den USA laut. So forderten die US-Bischöfe die Regierung auf, die Vollstreckung von Todesurteilen in der Adventzeit einzustellen. Die zuständigen Erzbischöfe Paul Coakley und Joseph Naumann riefen den scheidenden Präsidenten Donald Trump und Justizminister William Barr laut Kathpress auf: "Stoppt diese Hinrichtungen!"

Die Stellungnahme der Bischöfe erschien drei Tage vor der nächsten geplanten Hinrichtung nach Bundesrecht. Es wäre bereits die zehnte Vollstreckung einer Todesstrafe heuer in den USA.

"Dies sind mehr als doppelt so viele wie 1938, als im selben Zeitraum vier Verurteilte hingerichtet wurden", so die Bischöfe. Drei weitere Todesurteile sollen im Jänner unmittelbar vor der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am 20. Jänner vollstreckt werden.

Justizminister Barr, ein Katholik, hatte 2019 auf Weisung Trumps angekündigt, das fast zwei Jahrzehnte geltende Moratorium zu beenden, in dem Todesurteile nicht vollstreckt wurden. Auf scharfe Kritik der Bischöfe stößt auch die Ausweitung der Tötungsart durch Gas, den elektrischen Stuhl und per Erschießung, die Barr vor kurzem verfügt hatte. Papst Franziskus hatte im Oktober die Todesstrafe als "unzulässig" verurteilt. Am Donnerstag (Ortszeit) soll der verurteilte Doppelmörder Brandon Bernard hingerichtet werden.

Kritik kam auch aus Deutschland: So kritisierte die Menschenrechtsbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Bärbel Kofler, die geplanten und die zuletzt vollstreckten Hinrichtungen in den USA. Die Vollstreckung der Todesstrafe in dem Land laufe dem weltweiten Trend entgegen, erklärte Kofler am Montagabend in Berlin. Weniger als 60 Länder hielten noch an der Todesstrafe fest. Sie rief die US-Regierung auf, von den geplanten Hinrichtungen abzusehen und das De-facto-Moratorium der Vollstreckung wieder einzusetzen.

Seit Juli werden in den USA erstmals seit 2003 auf Bundesebene wieder Todesurteile vollstreckt. Vor wenigen Wochen unterstützten 120 Staaten in der Vollversammlung der Vereinten Nationen die von der EU mitinitiierte Resolution zum Moratorium auf die Todesstrafe.