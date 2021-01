US-Bischöfe: Hinrichtungen in den USA stoppen

Neuerlicher Appell an Präsident Trump

Zwei katholische US-Bischöfe fordern ein Ende der Todesstrafe in den USA und ein Aussetzen der aktuell geplanten Hinrichtungen des Bundes. "Wir erneuern unseren Aufruf an Präsident Trump und den amtierenden Generalstaatsanwalt Rosen: Stoppen Sie diese Hinrichtungen", heißt es in der am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung der Erzbischöfe Paul S. Coakley aus Oklahoma City und Joseph F. Naumann aus Kansas City laut Kathpress.

"Nach einem Jahr, in dem die Bundesregierung zum ersten Mal mehr Menschen hingerichtet hat als alle 50 Bundesstaaten zusammen, sind diese Woche drei weitere Hinrichtungen des Bundes geplant", kritisierten die Erzbischöfe weiter. Die Hinrichtungen des Bundes waren im vergangenen Jahr nach 17 Jahren Pause wieder aufgenommen worden.

Coakley und Naumann forderten auch den gewählten Präsidenten Joe Biden und den Kongress auf, die Abschaffung der Todesstrafe zu einer Priorität zu machen und ein Bundesgesetz zum Verbot auf den Weg zu bringen. Darüber hinaus solle Biden ein Moratorium für Hinrichtungen des Bundes verhängen und die aktuellen Todesurteile in Haftstrafen umwandeln.

Mindestens zehnmal in den vergangenen beiden Jahren hatten sich Bischöfe, Bischofsgruppen oder die gesamte US-Bischofskonferenz entweder gegen die Todesstrafe ausgesprochen, die Gläubigen gebeten, ihre Stimme zu diesem Thema zu äußern, oder versucht, geplante Hinrichtungen vor Gericht zu stoppen.

Ebenfalls am Montag hatte ein katholisches Mobilisierungsnetzwerk eine Online-Petitionskampagne gestartet, in der Biden aufgefordert wird, die Hinrichtungen des Bundes nach seiner Amtsübernahme zu beenden: Nach "sechs Monaten unnötigen Todes und bald 13 Hinrichtungen" habe die Trump-Regierung gezeigt, "warum ein Ende der Todesstrafe des Bundes so dringend erforderlich ist", heißt es in einer Erklärung zur Kampagne. Die Petition fordert die neue Regierung nachdrücklich auf, "die heilige Würde jedes Menschen zu wahren" und ihre Versprechen einzuhalten, das föderale Todesstrafen-System abzubauen.