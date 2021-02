US-Bischöfe loben Biden für Maßnahmen zur Rassengleichheit

Bischofskonferenz begrüßt Maßnahmen in Wohnungsbau und Strafjustiz - Ortsbischöfe fordern zudem neue Einwanderungspolitik

Die katholischen Bischöfe in den USA haben Maßnahmen von Präsident Joe Biden gegen rassische Benachteiligung im Wohnungsbau und für eine Reform der Strafjustiz begrüßt. Die US-Regierung habe eine entscheidende Rolle bei der Förderung "fairen Wohnens und der Menschenwürde", erklärten die zuständigen Ausschussvorsitzenden der US-Bischofskonferenz (USCCB), Erzbischof Paul Coakley und Bischof Shelton Fabre, laut der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) am Montag.

Biden hatte vergangene Woche in einem Memorandum die Bundesvorschriften für den Erwerb und die Vergabe von Wohnungen verschärft. Er beauftragte das zuständige Ministerium, den sogenannten "Fair Housing Act" zu überprüfen. Eine Vorschrift, die während der Präsidentschaft von Barack Obama eingeführt und von Donald Trump im Sommer vergangenen Jahres wieder gelockert wurde.

Bidens Memorandum sei ein Schritt, der Rassendiskriminierung im Wohnungssektor entgegenzuwirken und "Voreingenommenheit" beim Hauskauf und der Vermietung beende, erklärten Coakley und Fabre. Gleichzeitig wies Biden den Justizminister an, keine Verträge mehr mit privaten Gefängnisbetreibern zu verlängern. Dieser Schritt verhindere, aus der Inhaftierung von Menschen "Profit zu schlagen", lobten die Bischöfe.

Mehrere US-Bischöfe, deren Diözesen an der Staatsgrenze zu Mexiko liegen, forderten Biden unterdessen auch zu einer Reform des Einwanderungsrechts auf. In einem gemeinsamen Schreiben plädieren sie dafür, das unter Donald Trumps Amtsvorgänger Barack Obama geltende Programm für Minderjährige aus Mittelamerika wieder einzuführen. Es ermöglichte zugewanderten Eltern, den Flüchtlingsstatus für ihre Kinder zu beantragen.

Unter anderen beklagen Santa Fes Erzbischof John Wester, der texanische Bischof Mark Seitz (El Paso) und Bischof Edward Weisenburger aus Tucson in Arizona das "Verschwinden von Mitgefühl" an der Grenze. Die Politik habe sich "von der Nächstenliebe entfremdet", heißt es in ihrem Schreiben. Es sei Zeit, wieder zu lernen, "jene, die weiter an die Grenze fliehen, als Nachbarn in Not zu sehen". Weiter fordern sie, die "Politik der Abschreckung" aufzugeben und mehr "legale Wege" für die Migration zu schaffen.

Die Bischöfe versprechen in ihrer Erklärung, mit Biden in dieser Frage zusammenzuarbeiten. Zugleich loben sie ihn für sein entschlossenes Vorgehen gegen "Extremismus" und "weiße Vorherrschaft".