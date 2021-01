US-Bischof ruft zum virtuellen "March for Life" auf

Abtreibungsprotest findet dieses Mal wegen der Corona-Pandemie nicht auf der Straße statt

Der Vorsitzende des Lebensschutzausschusses der US-Bischofskonferenz (USCCB), Erzbischof Joseph Naumann, bittet laut Kathpress die Katholiken um rege Beteiligung am traditionellen "March for Life" am 29. Jänner. Wegen der Corona-Pandemie findet der Marsch, der sich insbesondere gegen Abtreibung richtet, virtuell statt. Laut Catholic News Agency lobte Naumann im Namen seiner Bischofskollegen die Organisatoren für die Verlegung von der Straße ins Netz.

Als Grund dafür gaben die Veranstalter neben der gesundheitlichen Gefährdung der Teilnehmer durch Covid-19 auch die angespannte Sicherheitslage nach dem gewaltsamen Protest von Anhängern des mittlerweile abgetretenen Präsidenten Donald Trump im Kongress am 6. Jänner an. Der "March for Life" ist eine seit 1974 jährlich stattfindende Demonstration von Abtreibungsgegnern in Washington. Anlass ist der Jahrestag der Entscheidung des Obersten Gerichts der Vereinigten Staaten im Fall "Roe vs. Wade" vom 22. Jänner 1973. In dem Grundsatzurteil erklärten die Richter Schwangerschaftsabbrüche zur Privatangelegenheit. Ziel des Marsches ist es seitdem, diese Entscheidung rückgängig zu machen.