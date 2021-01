US-Börse NYSE sperrt chinesische Telekom-Konzerne nun doch nicht

Nach Beratungen mit Aufsichtsbehörden dürften China Mobile, China Telecom und China Unicom bleiben

Der US-Börsenbetreiber New York Stock Exchange (NYSE) will - entgegen einer früheren Ankündigung - doch nicht drei große chinesische Telekom-Konzerne vom Handel ausschließen. Nach weiteren Beratungen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden dürften China Mobile, China Telecom und China Unicom bleiben, teilte die NYSE am Montag mit. Sie hatte am Donnerstag die Sperre angekündigt und auf einen Erlass der US-Regierung vom November verwiesen.

Diese hatte im November Investitionen in insgesamt 31 Unternehmen untersagt, die nach ihrer Darstellung vom chinesischen Militär kontrolliert werden. Die Aktien der drei Konzerne legten nach dem Rückzieher der NYSE an der Börse in Hongkong zunächst um bis zu 8,5 Prozent zu.

Der Zickzack-Kurs der NYSE wirft ein Schlaglicht auf die zahlreichen Unklarheiten im Zusammenhang mit Sanktionen der USA gegen chinesische Firmen, denen Verbindungen zur chinesischen Armee nachgesagt werden. Dies werde noch einmal durch den Wechsel verschärft, sagte Asset-Manager Tariq Dennison von GFM mit Blick auf den designierten US-Präsidenten Joe Biden, der am 20. Jänner die Amtsgeschäfte von Donald Trummp übernehmen wird. Auch unter Biden wird nach Einschätzung von Experten mit einem raschen Ende der geopolitischen Spannungen zwischen der weltgrößten Volkswirtschaft und der Nummer Zwei nicht zu rechnen sein. Er werde nicht wollen, dass man seine ersten 100 Tage im Amt als US-Präsident mit Zugeständnissen verbinde, sagte Dennison.

Trump hatte im November Investitionen in rund 30 Unternehmen untersagt, die nach seiner Darstellung vom chinesischen Militär kontrolliert werden. Daraufhin hatten Index-Anbieter wie FTSE Russell sowie MSCI ein Dutzend chinesische Firmen aus ihren Benchmarks geworfen, aber nicht die genannten drei Mobilfunker, die jeweils große US-Fonds zu ihren Anteilseignern zählen. Am Dienstag erklärte das chinesische Außenministerium, die USA seien als internationales Finanzzentrum vom Vertrauen der Unternehmen und Investoren abhängig, dass man sich an die Regeln halte. Die NYSE, die zur Intercontinental Exchange gehört, wollte sich nicht äußern.