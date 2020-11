US-Börsen dämmen Verluste im Verlauf ein

Dow Jones nach minus 1,4 Prozent im Eröffnungshandel nun nur mehr 0,5 Prozent tiefer - Tesla nach angekündigter Aufnahme in S&P-500 neun Prozent im Plus

Die US-Börsen haben am Dienstag im Verlauf ihre Kursverluste eingedämmt und zuletzt nur mehr leicht im Minus tendiert. Im Eröffnungshandel war es an der Wall Street nach dem starken Vortag noch deutlich abwärts gegangen.

Zuletzt notierte der Dow Jones aber nur mehr 0,49 Prozent tiefer bei 29.805,08 Punkten. Im Frühhandel hatte er zwischenzeitlich bis zu 1,44 Prozent nachgegeben, nachdem er am Montag mit 29.964,29 Einheiten noch ein Rekordhoch erreicht hatte.

Der S&P-500 stand im Verlauf um 0,28 Prozent niedriger bei 3.617,05 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite nur mehr geringfügige 0,03 Prozent im Minus lag und damit bei 11.920,19 Einheiten stand.

Bei den Einzelwerten zogen die Tesla-Aktien um mehr als neun Prozent an. Am Vortag hatte der Index-Anbieter S&P mitgeteilt, dass der Hersteller von Elektroautos ab dem 21. Dezember im marktbreiten S&P-500 vertreten sein wird.

Die Aktien von Amazon gewannen zwar nur ein halbes Prozent, nachdem der Online-Händler angekündigt hatte, über den neuen Service "Amazon Pharmacy" könnten Kunden in den Vereinigten Staaten künftig verschreibungspflichtige Medikamente bestellen. Um so heftiger waren die Kursausschläge bei den großen US-Drogerie- und -Apothekenketten, deren Geschäfte dadurch leiden könnten. So brachen die Titel von Walgreens Boots Alliance am Dow-Ende um mehr als neun Prozent ein, und die Papiere von CVS Health verloren neun Prozent. Anteilscheine von Rite Aid büßten sogar knapp 16 Prozent ein.

Nachrichten aus der Handelsbranche wurden von den Anlegern sehr unterschiedlich aufgenommen. Die Aktien von Home Depot verloren trotz besser als erwarteter Resultate der Baumarktkette mehr als drei Prozent - sie notierten zuletzt allerdings auch nicht allzu weit unter ihrem Ende August markierten Rekordhoch.

Ein ähnliches Muster zeigte sich bei der Supermarktkette Walmart: Nachdem die Aktien am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen waren, verloren sie nun 0,4 Prozent. Dagegen honorierten die Anleger die Zahlen von Kohl's mit einem Kursgewinn von knapp zehn Prozent. Bei Costco Wholesales sorgte die angekündigte Sonderdividende für ein Kursplus von 1,4 Prozent.