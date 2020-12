US-Börsen drehen nach weiteren Rekorden ins Minus

Dow Jones zuletzt 0,22 Prozent tiefer - Wall-Street-Indizes hatten im Frühhandel Rekordjagd zunächst fortgesetzt - Essensauslieferer Doordash mit fulminanten Börsendebüt

Die US-Börsen haben am Mittwoch im Tagesverlauf zuletzt etwas schwächer tendiert, nachdem sie im Frühhandel zunächst noch neue Rekordstände erreicht hatten. Die Aussicht auf ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket für die vom Coronavirus geplagte US-Wirtschaft hat der Wall Street dabei Auftrieb verliehen. In weiterer Folge bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab.

Der Dow Jones notierte gegen 18.45 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 30.106,48 Punkten. Der marktbreite S&P-500 fiel um 0,39 Prozent auf 3.687,63 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite gab um 0,83 Prozent auf 12.478,89 Punkte nach.

Am Vorabend hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin mitgeteilt, er habe den Demokraten ein Corona-Hilfspaket im Umfang von mehr als 900 Milliarden US-Dollar angeboten. Die Höhe entspreche der Vereinbarung zwischen Republikanern und Demokraten, die die Basis für die jüngsten Verhandlungen gewesen sei, schrieben die Experten des Analysehauses RBC. Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, unterstütze den Vorschlag. Derweil breitet sich das Coronavirus weiter rasant in den Vereinigten Staaten aus.

Das Biotech-Unternehmen Moderna ist in der Virusbekämpfung eine Partnerschaft mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche eingegangen. Moderna hat vor kurzem für seinen Corona-Impfstoffkandidaten in den USA und Europa die Notfall-Zulassung beantragt. Roche wiederum hat über seine Diagnostik-Sparte verschiedene Corona-Tests auf den Weg gebracht. Anleger konnte die Kooperation indes nicht überzeugen, sie nahmen bei Moderna Kursgewinne mit: Die Aktie verlor dreieinhalb Prozent.

Die Blicke der Anleger richten sich zudem auf den Börsengang von Doordash. Der Essensauslieferer holte bei seinem Börsengang noch mehr Geld herein als geplant: Das Unternehmen schlug 33 Millionen Anteilsscheine zum Preis von je 102 US-Dollar los und sammelte damit fast 3,4 Milliarden Dollar ein. Erst am Freitag hatte Doordash die Spanne auf 90 bis 95 Dollar angehoben. In den Handel startete die Aktie dann sogar mit einem ersten Preis von 182 Dollar - weit über dem Ausgabepreis.

Im Fahrwasser des Börsengangs zogen auch die Titel des Konkurrenten Grubhub deutlich nach oben. In der Spitze notierten sie zehneinhalb Prozent im Plus, zuletzt waren es immer noch 9,73 Prozent.

Gut gesucht waren außerdem die Aktien des in New York notierten chinesischen Internetriesens Baidu mit einem Plus von 6,4 Prozent. Hier könnte eine Kaufempfehlung der UBS gestützt haben. Die Schweizer Großbank hatte die Titel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.