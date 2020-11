US-Börsen geben im Frühhandel nach - US-Wahl im Fokus

Die US-Börsen haben am Freitag im Frühhandel leicht nachgegeben. Der Dow Jones fiel bis 16 Uhr um 0,28 Prozent auf 28.310,64 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 ermäßigte sich um 0,25 Prozent auf 3.501,65 Einheiten. Stärker unter Druck kamen Technologiewerte. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor 1,23 Prozent auf 11.745,00 Punkte.

Mit Hochspannung verfolgt wird an den US-Börsen weiter die in einigen US-Bundesstaaten noch laufende Auszählung der Stimmen für die Präsidentenwahl. Im Schlüsselstaat Pennsylvania hat Herausforderer Joe Biden am Freitag dabei die Führung übernommen, wie die Nachrichtensender CNN und Fox News berichteten.

Sollte Biden den Bundesstaat mit seinen 20 Wahlleuten tatsächlich gewinnen, wäre er auch Gesamtsieger der Präsidentschaftswahl. Der amtierende Präsident Donald Trump drohte unterdessen erneut mit einer Klagewelle.

Positive Impulse brachte unterdessen der am Nachmittag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Oktober. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber September um einen Prozentpunkt auf 6,9 Prozent, Analysten hatten im Schnitt mit einem schwächeren Rückgang auf 7,6 Prozent gerechnet. Auch die Beschäftigung ist im Oktober stärker als erwartet auf 638.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft gestiegen.

Zu den Aktien im Fokus zählten am Freitag nach Zahlen T-Mobile-US. Die US-Tochter der Deutschen Telekom trotzt nach der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint weiter der Corona-Krise. Nach dem dritten Quartal hob T-Mobile-US-Chef Mike Sievert die Ziele für den operativen Gewinn und den Kundenzuwachs an. An der Börse wurden die Zahlen gut aufgenommen, Aktien der T-Mobile-US stiegen im Frühhandel um 5,91 Prozent.

Aktien von Electronic Arts büßten hingegen nach Zahlen 10,34 Prozent ein. Vor allem der Ausblick des Computerspieleherstellers wurde am Markt negativ aufgenommen.