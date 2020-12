US-Börsen im Frühhandel auf Rekordkurs - Dow legt 0,7 % zu

Einigung auf Konjunkturpaket im Fokus

Der Wall Street ist am Montag mit Gewinnen in die Woche gestartet. Der Dow Jones stieg bis 15.50 Uhr um 0,71 Prozent auf 30.415,64 Punkte und markierte damit im Frühhandel neue Rekordhochs. Der S&P-500 legte 0,75 Prozent auf 3.730,71 Zähler zu. Der Nasdaq Composite gewann 0,69 Prozent auf 12.893,07 Zähler. Angetrieben wurden die US-Börsen von der Einigung auf ein neues Corona-Konjunkturhilfspaket.

US-Präsident Trump hatte am Wochenende seinen Widerstand gegen ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket in Höhe von rund 900 Milliarden US-Dollar aufgegeben. Damit gab er zudem einen Teil des Haushalts Regierung frei - andernfalls wäre es am Dienstag zum sogenannten "Shutdown" gekommen, also einem zumindest teilweisen Stillstand in Behörden und der Regierungsgeschäfte.

Unternehmensnachrichten waren am Montag Mangelware. Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Alibaba sanken im Frühhandel um 1,3 Prozent, nachdem sie bereits in der verkürzten Sitzung am 24. Dezember um mehr als 13 Prozent abgesackt waren. Der Internetriese steht immer stärker unter Druck der chinesischen Wettbewerbshüter.