US-Börsen im Frühhandel leicht im Plus, Quartalszahlen im Fokus

Dow legt 0,7 Prozent zu - Gute Arbeitsmarktdaten stützen - ebay, Paypal nach Zahlen mehr als 8 Prozent fester

Die US-Börsen sind am Mittwoch mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dow notierte gegen 16.05 Uhr mit einem Plus von 0,80 Prozent bei 30.970,47 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,52 Prozent auf 3.850,02 Einheiten. Der Nasdaq Composite legte 0,37 Prozent auf 13.661,12 Zähler zu.

Positiv wurden Nachrichten vom Arbeitsmarkt aufgenommen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist überraschend stark gesunken. Insgesamt stellten vorige Woche 779.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium mitteilte. In den sieben Tagen zuvor waren es revidiert 812.000. Mit Spannung erwartet wird nun der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag.

Für Bewegung bei einzelnen Aktien sorgte auch weiter die laufende Ergebnisberichtssaison. So gewannen Aktien von ebay in Reaktion auf die am Vorabend gemeldeten Quartalszahlen 8,58 Prozent. Der Internet-Shopping-Boom in der Corona-Krise verhalf der Online-Handelsplattform weiter zu glänzenden Geschäften.

Hiervon profitiert auch der Online-Bezahldienst Paypal. Die Aktien der ehemaligen ebay-Tochter gewannen im Frühhandel 8,73 Prozent. Die pandemiebedingte Verlagerung von Geschäften ins Netz sorgt für einen Ansturm neuer Nutzer - allein in den drei Monaten bis Ende Dezember kamen 16 Millionen neue Accounts hinzu.

Mit Enttäuschung wurden hingegen die von Merck & Co gemeldeten Zahlen aufgenommen. Die Aktien des Pharmakonzerns verloren 2,12 Prozent und waren damit die größten Verlierer im Dow Jones.