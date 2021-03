US-Börsen im Verlauf einheitlich mit Verlusten

Anleiherendite bleiben im Fokus

Die Wall Street hat sich am Donnerstag im Verlauf einheitlich in der Verlustzone präsentiert. Zuletzt wieder stark anziehende Renditen am Anleihenmarkt dürften belastet haben. Der Dow Jones sank kurz vor 19 Uhr um 0,54 Prozent auf 31.100,78 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,75 Prozent auf 3.790,98 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um satte 1,55 Prozent auf 12.796,26 Einheiten hinab.

In der vergangenen Woche hatte er bei rund 1,55 Prozent den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht, und näherte sich zuletzt erneut dieser Marke. Steigende Wachstums- und Inflationserwartungen gelten als Auslöser für den Renditeanstieg. Für Aktienanleger ist dies eine Gefahr, da mit steigenden Zinsen Anleihen als Anlagealternative wieder interessanter werden. Für Unternehmen kann zudem die Refinanzierung teurer werden.

Unter den Einzelwerten verloren die in New York gelisteten Papiere des deutschen Biotechnologiekonzerns Curevac nach anfänglichen Gewinnen 2,5 Prozent. Der Impfstoffhersteller hatte zuvor bekannt gegeben, dass man eine Produktionsvereinbarung mit dem Pharmakonzern Novartis unterschrieben hat. Novartis soll dabei Komponenten des Curevac-Coronaimpfstoffs herstellen.

Die Titel des US-Biotechkonzerns Amgen verloren 0,4 Prozent, nachdem sie ursprünglich ebenfalls höher in den Handel gestartet waren. Wie am Donnerstag bekannt wurde, will Amgen den Konkurrenten Five Prime Therapeutics für 1,9 Milliarden Dollar übernehmen und damit sein Geschäft mit neuartigen Krebsarzneien stärken. Die Titel von Five Prime tendierten weiterhin stark im Plus. Sie gewannen zuletzt mehr als 77 Prozent.

Marvell Technology gaben dagegen um 9,8 Prozent nach. Der Chiphersteller für die Breitbandkommunikation hatte am Vorabend seine Zahlen zum vierten Quartal 2020 vorgelegt und beim Ergebnis je Aktie lediglich wie erwartet abgeschnitten.

Square verloren 6,3 Prozent. Die Bezahlfirma des Twitter-Chefs Jack Dorsey übernimmt die Mehrheit des Musikdiensts Tidal für 297 Millionen Dollar (246,51 Mio. Euro).