US-Börsen im Verlauf knapp im Plus

Fed-Zinssitzung im Fokus - Berichtssaison sorgt für positive und negative Nachrichten

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag im Verlauf mit knappen Aufschlägen. Während der Dow Jones Industrial gegen 19.20 Uhr um 0,10 Prozent auf 30.992,17 Einheiten gewann, stand der S&P-500 ebenso mit knappen Aufschlägen von 0,03 Prozent bei 3.856,52 Punkten. Auch der Nasdaq Composite tendierte mit 0,13 Prozent leicht im Plus bei 13.653,55 Zähler.

Besonders im Fokus der Anleger steht am Dienstag die Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Die Ergebnisse werden dabei am morgigen Mittwoch erwartet. Nach den zuletzt von dem neuen US-Präsidenten Joe Biden angekündigten weiteren US-Wirtschaftshilfen rechnen Marktexperten jedoch nicht mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen.

Daneben geht am Dienstag auch die Berichtssaison in die nächste Runde. Klare Impulse in eine Richtung konnten die frischen Unternehmenszahlen dabei jedoch nicht liefern, hielten sich doch positive und negative Nachrichten weitgehend die Waage.

So kletterten etwa im Dow Jones die Papiere des Pharma- und Medizintechnikriesen Johnson & Johnson um satte 2,7 Prozent. Dank guter Geschäfte in der Arzneimittelsparte hat sich der Konzern in der Corona-Pandemie besser geschlagen als erwartet. Insgesamt kletterte der Umsatz im Geschäftsjahr 2020 im Jahresvergleich auf rund 82,6 Milliarden Dollar. Zwar sank der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn um knapp 8 Prozent auf 21,4 Milliarden Dollar. Von Expertenseite war jedoch ein noch geringerer Wert erwartet worden.

Ebenso klar fester tendierten die Titel des Mischkonzerns 3M (plus 3,5 Prozent). Nach eine unerwartet guten Geschäftsentwicklung Ende 2020 rechnet der Vorstand für 2021 mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll 9,20 bis 9,70 Dollar betragen.

Für die Aktien des Kreditkartenanbieters American Express ging es hingegen um 3,6 Prozent nach unten. In den drei Monaten bis Ende Dezember fiel der Gewinn des Konzerns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 15 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar. Auch der Umsatz sank um 18 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar.

Auch für Verizon ging es mit einem Minus von 3,4 Prozent klar nach unten. Der Telekomkonzern musste im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von 2,7 Prozent auf 128,3 Mrd. Dollar hinnehmen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 18,3 Mrd. Dollar gut 7,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Einen deutlichen Satz nach oben machten hingegen die Papiere des Herstellers von Fleischersatzprodukten Beyond Meat. Zuletzt notierten die Aktien 17,7 Prozent höher, nachdem sie zwischenzeitlich gar um fast 40 Prozent gestiegen waren. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird Beyond Meat künftig mit dem Getränke- und Lebensmittelriesen Pepsico kooperieren. Beide Unternehmen kündigten ein Gemeinschaftsprojekt an, das pflanzenbasierte Drinks und Snacks entwickeln, herstellen und vermarkten soll.