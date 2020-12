US-Börsen im Verlauf mit Gewinnen - Dow wieder über 30.000 Punkte

Boeing schießen nach Ryanair-Auftrag in die Höhe

Die US-Börsen haben am Donnerstag im Verlauf einheitlich mit Gewinnen tendiert, wobei der Dow Jones erneut über die psychologische Marke von 30.000 Punkten gestiegen ist. Gegen 19 Uhr tendierte er um 0,61 Prozent höher bei 30.066,46 Zählern. Der breiter gefasste S&P-500 steigerte sich um geringere 0,16 Prozent auf 3.674,99 Zähler. Der Nasdaq Composite gewann wiederum 0,41 Prozent auf 12.400,32 Einheiten.

Konjunkturseitig lieferten besser als erwartete wöchentliche Zahlen vom US-Arbeitsmarkt Rückenwind. So beantragten in der Vorwoche weniger Personen Hilfe auf staatliche Unterstützung als Experten prognostiziert hatten. Der offizielle Monatsbericht zum Arbeitsmarkt folgt am morgigen Freitag.

Überdies trübte sich die Stimmung der US-Dienstleister weniger stark ein als von Analysten antizipiert. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel gegenüber dem Vormonat um 0,7 Punkte auf 55,9 Punkte, wie das Institut mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 55,8 Punkte gerechnet.

Darüber hinaus bleibe der Fokus auch auf einen bald zur Verfügung stehenden Corona-Impfstoff, kommentierten Experten. Der Markt zeige sich optimistisch, dass die Einführung eines Covid-Impfstoffes eine wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr 2021 herbeiführen würde.

Unter den Einzelwerten rückten am heutigen Handelstag Boeing in den Fokus. Die Aktien des Flugzeugbauers schossen um annähernd acht Prozent hinauf, nachdem Ryanair angekündigt hatte, dem Konzern weitere 75 Modelle des Typs 737 Max abzunehmen.

Klar fester tendierten zudem die Titel des Börsenneulings Snowflake mit einem Plus von mehr als 16 Prozent. Vorbörslich hatten sie auf vorgelegte Quartalszahlen zunächst noch mit Verlusten reagiert. Das Unternehmen hatte Mitte September den größten Börsengang des Jahres in den USA hingelegt.

Gesucht waren weiterhin auch Tesla mit einem Plus von 4,03 Prozent auf 591,75Dollar. Goldman Sachs hat die Aktien des Herstellers von Elektroautos von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 455 auf 780 US-Dollar angehoben. Der Wechsel hin zur E-Mobilität gewinne an Dynamik, begründete Analyst Mark Delaney. Die Transformation dürfte sich noch schneller vollziehen als gedacht.