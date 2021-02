US-Börsen im Verlauf mit starken Kursverlusten

Anleiherenditen und anziehende Inflation weiterhin im Fokus - Techtitel unter Druck, ebenso Luftfahrttitel - GameStop wieder im Höhenflug

Die Wall Street hat am Donnerstag im Verlauf mit satten Verlusten notiert. Die steigenden Renditen an den Anleihemärkten aus Furcht vor anziehender Inflation drückten auf die Stimmung der Anleger, hieß es am Markt.

Der Dow Jones sackte kurz vor 19 Uhr um satte 1,20 Prozent auf 31.579,80 Einheiten ab. Für den S&P-500 ging es um klare 1,82 Prozent auf 3.854,02 Zähler hinab. Der Nasdaq Composite verlor ausgeprägte 2,82 Prozent auf 13.215,06 Punkte.

Am Vortag verbuchte Kursgewinne, ausgelöst von beschwichtigenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur Geldpolitik und positiven Impfstoffnachrichten, verblassten somit. Investoren seien mehr und mehr überzeugt, dass die Inflation zunehme und die Notenbank zu einer Straffung ihrer Geldpolitik veranlasse, so die Marktbeobachter weiter.

Branchenseitig standen die Anteile an Technologietiteln stark unter Druck. So gaben im Dow Jones Apple um 2,7 Prozent nach und Intel verbilligten sich um 3,5 Prozent.

In der zweiten Börsenreihe stemmten sich allerdings Twitter gegen diesen Negativtrend mit plus 4,6 Prozent. Neue Geschäftsziele hatten begeistert. So will der Konzern den Umsatz bis 2023 mindestens verdoppeln und bis Ende 2023 mindestens 315 Millionen Nutzer gewinnen.

Wiederum klar tiefer tendierten die Wertpapiere von Tesla und zwar mit minus 7,1 Prozent. Zuvor waren Medienberichte bekannt geworden, wonach der E-Autohersteller die Produktion in seinem kalifornischen Werk vorrübergehend aussetzen werde.

Die Aktien von Best Buy rasselten um 10,5 Prozent hinab. Der Elektronik-Einzelhändler hatte schwache Quartalszahlen vorgelegt und auch mit seinem Ausblick seine Investoren wenig begeistern können.

Moderna gewannen hingegen 2,4 Prozent. Der Pharmakonzern hatte zuvor angegeben, mit seinem Covid-Impfstoff heuer mehr als 18 Mrd. US-Dollar einzunehmen.

Stark nach oben ging es zudem wieder bei den Titeln von GameStop und zwar um 75 Prozent auf 161,12 US-Dollar. Der Kurs hatte sich bereits am Vortag mehr als verdoppelt, ohne dass auf Anhieb ein klarer Grund ersichtlich gewesen wäre. Angesichts der Zustände an den US-Börsen warnte der langjährige Partner von Staranleger Warren Buffett, Charlie Munger, vor Exzessen.

Klare Abgaben verbuchten dagegen Wertpapiere aus der Luftfahrtbranche. American Airlines sackten um mehr als fünf Prozent ab. United verloren knapp sieben Prozent und büßten immerhin vier Prozent ein. Im US-Leitindex sackten die Titel der Boeing indes ebenfalls ab und zwar um 5,8 Prozent.