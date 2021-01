US-Börsen im Verlauf mit Verlusten - Dow Jones verliert 0,17 Prozent

Nach starker Vorwoche mit neuen Rekordhochs an der Wall Street

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag im Verlauf weiterhin mit Verlusten notiert. Nach dem starken Jahresauftakt und neuen Rekordhöchstständen an der Wall Street verhalten sich die Anleger zum Wochenstart nun mit Aktienneuengagements zurückhaltend.

Gegen 19.40 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Minus von 51,40 Zählern oder 0,17 Prozent bei 31.046,57 Punkten. Der S&P-500 Index lag 0,39 Prozent tiefer bei 3.809,93 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab um 0,75 Prozent auf 13.102,73 Einheiten ab.

Zudem sind die Renditen für US-Anleihen zuletzt wieder deutlich gestiegen, womit diese für Anleger wiederum zu einer attraktiveren Alternative zu Aktien werden. Auch von Analystenseite folgten zu Beginn der neuen Handelswoche eher skeptische Aussagen. "Wir blicken definitiv vorsichtiger auf die Aktienmärkte bei solch hohen Kursständen", merkte etwa Matt Maley, Chefstratege bei Miller Tabak & Co, an.

Die Papiere des Pharmakonzern Eli Lilly kletterten am Montag um satte 11,2 Prozent hoch. Das Unternehmen macht Fortschritte bei dem Alzheimer-Medikament Donanemab.

Biontech-Aktien zogen mehr als acht Prozent hoch. Das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner Pfizer (plus 1,2 Prozent) stellten mit zwei Milliarden Dosen für das laufende Jahr eine deutlich höhere Produktion von Corona-Impfdosen als bisher in Aussicht, wie aus Unterlagen von Biontech an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Dagegen gaben die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter um deutliche 5,4 Prozent nach. Twitter hatte zuvor den Account des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump dauerhaft gesperrt. Als Grund wurde "das Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt durch den Präsidenten" genannt. Laut Kritikern hatte Trump auf seinem Twitter-Account seine Anhänger zum Sturm auf das Kapital vergangene Woche angestiftet.

Für die erfolgsverwöhnten Aktionäre des Elektroautoherstellers Tesla gab es ebenso wenig Grund zur Freude. Die Papiere gaben um fast sechs Prozent nach und stoppten damit ihre jüngste Rekordjagd. Marktteilnehmer sprachen hierbei von Gewinnmitnahmen, nachdem die Tesla-Titel in den vergangenen Wochen von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt waren.

Boeing-Titel zählten mit einem Minus von fast zwei Prozent zu den schwächsten Dow-Werten, nachdem eine Maschine des Typs 737 in Indonesien abgestürzt war. Zwar handelte es sich dabei nicht um den Unglücksjet 737 Max, der mit zwei Abstürzen und Hunderten Todesopfern traurige Berühmtheit erlangt hatte. Dennoch werfe der aktuelle Absturz Fragen auf, sagte ein Experte