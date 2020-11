US-Börsen im Verlauf mit Zuwächsen

Dow Jones mit plus 0,74 Prozent - Impfstoff gegen Covid-19 könnte in den USA bald verfügbar sein

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag im Verlauf mit Zuwächsen notiert. An der Wall Street standen zum Wochenauftakt weitere positive Nachrichten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Fokus und unterstützten die Stimmung der Anleger.

Gegen 19.30 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 29.480,58 Punkten. Der S&P-500 Index lag 0,34 Prozent höher bei 3.569,57 Zähler. Der Nasdaq Composite Index verbesserte sich etwas moderater um 0,16 Prozent auf 11.874,41 Einheiten.

Der von Biontech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff könnte in den USA im Fall einer Notfallzulassung einem Regierungsvertreter zufolge bereits ab dem 11. Dezember verfügbar sein. Der Impfstoff könne nach einer Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde FDA innerhalb von 24 Stunden an die Bundesstaaten geliefert werden, sagte ein für das Impfprogramm der US-Regierung zuständiger Vertreter im Gespräch mit CNN. Die Papiere von Biontech legten in New York um 1,6 Prozent zu, während die anfangs mit dem Markt freundlichen Pfizer-Titel mit 1,0 Prozent ins Minus drehten.

Überraschend positive Nachrichten kamen auch von der Konjunkturfront. Die Stimmung US-amerikanischer Unternehmen hellte sich im November trotz hoher Corona-Infektionszahlen deutlich auf, während Analysten mit einer Eintrübung gerechnet hatten. Dies belegte der vom Forschungsunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanagerindex.

Die Aktien von Regeneron zeigten sich kaum verändert. Der Antikörper-Cocktail des Unternehmens zur Behandlung von Covid-19 erhielt in den USA eine Notfallzulassung. Damit kann er zur Behandlung von Patienten ab zwölf Jahren eingesetzt werden, bei denen das Risiko besteht, dass sie schwere Covid-19-Symptome entwickeln. Patienten, die sich im Krankenhaus befinden oder Sauerstoff benötigen, dürfen das Medikament allerdings nicht bekommen.

Bei Merck & Co stand ein Kursrückgang von einem 1,1 Prozent zu Buche, nachdem der Pharmakonzern angekündigt hatte, für 425 Millionen US-Dollar in bar OncoImmune übernehmen zu wollen. Das Unternehmen hat einen Wirkstoff für Corona-Patienten mit schweren Infektionen in der klinischen Prüfung und berichtete zuletzt über positive Daten.

Luftfahrtaktien profitierten sichtbar von den neuen Corona-Nachrichten: Während American Airlines um fast sechs Prozent anzogen, ging es für United Airlines trotz Plänen für eine weitere Kapitalerhöhung um 2,4 Prozent hoch.