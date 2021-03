US-Börsen im Verlauf ohne klare Richtung

Chinesische Regulierungsbehörde warnt vor Bewertungsblasen - Hoffnungen liegen auf billionenschwerem Konjunkturprogramm - Nasdaq Composite gibt um klare 0,7 Prozent nach

Die US-Börsen tendierten am Dienstag im Verlauf ohne klare Richtung. Der Dow Jones Industrial legte um leichte 0,15 Prozent auf 31.583,87 Punkte zu. Unterdessen ging es für den breiter gefassten S&P-500 um 0,04 Prozent auf 3.900,18 Einheiten nach unten. Der technologielastige Nasdaq Composite gab um deutlichere 0,65 Prozent auf 13.499,82 Zähler nach.

Die gute Börsenstimmung vom Wochenauftakt haben am Dienstag Warnungen der Chinesischen Regulierungsbehörde China Banking and Insurance Regulatory Commission gedämpft. Diese warnte vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten. So spiegeln demnach die hohen Kurse an den US-Börsen und in Europa nicht die derzeitige realwirtschaftliche Entwicklung wieder.

Dagegen hoffen die Anleger auch weiterhin auf das rund zwei Billionen Dollar schwere Konjunkturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden. Noch in dieser Woche soll der Senat darüber beraten, nachdem das Repräsentantenhaus bereits seine Zustimmung gab.

Für Bewegung sorgten am Dienstag frische Unternehmenszahlen. So verloren die Papiere des Videokonferenz-Anbieter Zoom satte 4,9 Prozent, nachdem sie zu Handelsstart noch im Plus gelegen waren. Das Unternehmen gehört zu den größten Profiteuren der Coronakrise und der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Lösungen für Home-Office und Home-Schooling. Für das Jahr 2021 rechnet Zoom mit einer Fortsetzung des rasanten Wachstumskurs. Die Schätzungen für das erste Quaral 2021 fielen dabei stärke aus als am Markt erwartet.

Auch der Elektroautohersteller Nio legte seine Zahlen vor. Im vierten Quartal enttäuschte der Konzern jedoch weitgehend mit seinem Zahlenwerk. Dementsprechend gaben die Papiere um satte 11,6 Prozent nach. Noch im Jänner waren die Titel auf ein Rekordhoch von rund 67 Dollar gestiegen.

Bei den Aktien des Herstellers von Fleischersatzprodukten Beyond Meat lag ein positiver Analystenkommentar der Citigroup vor. Trotzdem gaben die Aktien um fast 2 Prozent nach. Die Wertpapierexperten empfehlen die Aktie zum Kauf. Nach dem Ende der Covid-Pandemie sollten sich die Umsätze von Beyond Meat wieder erholen, wie die Analystin Wendy Nicholson betonte. Vor allem die Partnerschaften mit Pepsico, McDonald's und Yum geben Grund zu Optimismus.