US-Börsen im Verlauf ohne klare Tendenz

Dow und Nasdaq Composite im Plus, S&P-500 knapp im Minus - Sorgen rund um möglichen deutlichen Anstieg der Inflation in den USA mehren sich

Die US-Börsen tendierten am Dienstag im Verlauf nur wenig verändert. Der Dow Jones Industrial stand gegen 19.20 Uhr mit leichten Zugewinnen von 0,07 Prozent bei 31.407,82 Punkten. Der S&P-500 stand mit 0,03 Prozent knapp im Minus bei 3.914,30 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite konnte um 0,26 Prozent auf 14.023,70 Zähler zulegen.

Zuletzt hatten die New Yorker Indizes mit sechs Gewinntagen in Folge die längste Gewinnserie seit August 2020 hingelegt. Außerdem markierten sowohl der Dow, als auch der S&P-500 und der Nasdaq Composite am Vortag neue Rekordhöchststände.

Die Anleger zeigen sich derzeit nicht von den bereits relativ hohen Bewertungen am Aktienmarkt beeindruckt. Vor allem die weltweite Verlangsamung der Corona-Neuinfektionszahlen und die Fortschritte bei der Covid-Impfkampagne sorgen weiter für Zuversicht.

Allerdings mehrten sich zuletzt auch kritische Stimmen hinsichtlich einer möglichen starken inflationären Entwicklung in den USA, die zur Bedrohung am Markt werden könnte. So haben sich die Inflationserwartungen zuletzt an den höchsten Stand seit 2013 angenähert.

Konjunkturdaten wurden am Dienstag keine veröffentlicht. Impulse lieferten viel eher frische Quartalszahlen von einigen Unternehmen.

So gab etwa der Spezialchemiekonzern DuPont bekannt, dass die Covid-Pandemie den Konzern im Vorjahr tief in die roten Zahlen gerissen hat. Insgesamt stand 2020 ein Verlust von 3 Milliarden Dollar zu Buche. Im Jahr davor hatte DuPont noch einen Gewinn von einer halben Milliarde Dollar erwirtschaftet. In New York standen die Aktien des Konzerns zuletzt bei Verlusten von 4,3 Prozent.

Nach Börsenschluss an der Wall Street folgen noch weitere Unternehmenszahlen. Unter anderem werden der Netzwerkspezialist Cisco (minus 0,5 Prozent), der Fahrdienstvermittler Lyft (plus 1,9 Prozent) und der Social-Media-Konzern Twitter (plus 4,0 Prozent) die Bücher öffnen.

Die Aktien des Diagnostikspezialisten Quidel gewannen an der Nasdaq 1,3 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, prüft Quidel einen möglichen Zusammenschluss mit dem Biotech-Unternehmen Qiagen. Es habe dabei bereits erste Annäherungsversuche seitens Quidel gegeben, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Die Titel von Qiagen gaben hingegen um 3,6 Prozent nach.