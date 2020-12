US-Börsen im Verlauf überwiegend mit Abgaben

Angst vor neuerlichen Lockdown-Maßnahmen hemmt Anleger - Erneute Spannungen zwischen USA und China - Curevac will Covid-Impfstoff-Zulassung in EU und Lateinamerika beantragen

Die US-Börsen tendierten am Montag im Verlauf überwiegend in der Verlustzone. Der Dow Jones Industrial gab 0,64 Prozent auf 30.024,01 Einheiten nach. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,35 Prozent auf 3.686,24 Punkten. Lediglich der Nasdaq Composite gewann leichte 0,23 Prozent auf 12.493,52 Zähler.

Teilweise halten sich die Anleger zu Beginn der neuen Handelswoche wegen steigender Corona-Infektionszahlen und der Angst vor weiteren Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zurück.

Dementsprechend ist die Hoffnung auf eine baldige Einigung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket umso größer. Bereits vor den US-Präsidentschaftswahlen im November hatten die Republikaner und Demokraten über ein neues Paket zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie verhandelt. Damals konnte man sich allerdings nicht einigen.

Auch neuerliche Spannungen zwischen den USA und China bereiten Marktteilnehmern am Montag Sorgen. Laut Berichten plant die scheidende US-Regierung neue Sanktionen gegen mindestens ein Dutzend hochrangiger Vertreter des chinesischen Staats.

Bei den Einzelwerten standen erneut die Aktien eines Corona-Impfstoffherstellers im Fokus. An der Nasdaq verteuerten sich die Papiere von Curevac zuletzt um 8,5 Prozent. Zuvor hatte das deutsche Biotechunternehmen angekündigt eine Zulassung seines Corona-Impfstoffkandidaten in der EU und in Lateinamerika beantragen zu wollen. Die klinische Phase-III-Studie soll noch bis Ende 2020 eingeleitet werden.

Im Dow Jones zeigten sich die Papiere des Flugzeugherstellers Boeing mit plus 3,9 Prozent fester. Zuvor hatten die Analysten der Investmentbank UBS ihre Empfehlung für die Boeing-Titel auf "Buy" angehoben.

Unterdessen schossen die Aktien von Eastman Kodak um satte 58 Prozent hoch. Dem war ein Pressebericht vorausgegangen, wonach dem Unternehmen mit Blick auf einen Staatskredit zur Produktion von Arzneimittelbestandteilen offenbar kein Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Ein geplanter 765 Millionen US-Dollar schwerer Kredit war im August von der US-Regierung auf Eis gelegt worden, weil es Vorwürfe von Fehlverhalten rund um den Deal gab.