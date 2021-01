US-Börsen im Verlauf uneinheitlich - Dow dreht ins Minus

Nasdaq weiter deutlich fester - S&P-500 und Nasdaq Composite erneut mit Rekordhochs - Quartalszahlen treiben Micron-Aktie nur zwischenzeitlich stark an

Die US-Börsen haben am Freitag im Verlauf uneinheitlich tendiert. Während es an der Technologiebörse Nasdaq weiter klar nach oben ging, drehte der Dow Jones nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone. Gegen 18.45 Uhr stand er mit einem knappen Minus von 0,08 Prozent bei 31.016,47 Punkten.

Der marktbreite S&P-500 legte dagegen um 0,34 Prozent auf 3.816,58 Zähler zu. Der Nasdaq Composite stieg um 0,80 Prozent auf 13.171,98 Einheiten. Beide Indizes hatten im Tagesverlauf wie schon am Vortag Rekordstände erreicht.

Nach den jüngsten politischen Entscheidungen zugunsten der vom designierten Präsidenten Joe Biden angeführten US-Demokraten hofften die Investoren auf ein etwas ruhigeres und beständigeres politisches Umfeld, erläuterte Analyst Neil Wilson von Markets.com. Sie setzten auf eine Ausweitung der Wirtschaftshilfen sowie anhaltende Unterstützung durch die Notenbanken.

Untermauert wurde diese Hoffnung von enttäuschend ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für den Monat Dezember. Angesichts dessen dürfte sich die US-Notenbank Fed in ihrer ultra-expansiven Geldpolitik bestätigt sehen, schrieben die Experten der Helaba.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von Micron nach Zahlen zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent an. Im Verlauf kamen die Titel dann aber deutlich zurück und lagen zuletzt noch knapp 0,8 Prozent im Plus.

Außerdem schossen die Titel von TripAdvisor um knapp zwölf Prozent nach oben. Ausschlaggebend dafür war laut einem Bericht des Finanzsenders CNBC einen positive Analysteneinschätzung der Deutschen Bank. Substanzielle Kostenreduktionen seien im Marktkonsensus noch nicht ausreichend berücksichtigt, hieß es demnach in der Analyse. Auch könnte das neue "Tripadvisor Plus"-Aboangebot die Aktien weiter stützen, erwartet man bei der Deutschen Bank.

Unterdessen fielen die Boeing-Aktien um 0,6 Prozent. Das Desaster um den Absturzflieger 737 Max kommt den Luftfahrtriesen teuer zu stehen. Der Flugzeughersteller habe wegen Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Skandal Strafzahlungen von mehr als 2,5 Milliarden Dollar (2 Mrd. Euro) zur Beilegung strafrechtlicher Verfahren zugestimmt, teilte das US-Justizministerium mit.