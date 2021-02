US-Börsen im Verlauf uneinheitlich - Dow im Minus, Nasdaq höher

Dow Jones verliert 0,7 Prozent nach Rekordhoch am Mittwoch - Nasdaq Composite 1,5 Prozent höher

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag im Verlauf uneinheitlich tendiert. Abwärts ging es vor allem für den Dow Jones, während die Technologiewerte an der Nasdaq zulegen konnten. Gegen 19.00 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Abschlag von 219,10 Zählern oder 0,70 Prozent bei 31 182,91 Punkten. Erst am Mittwoch hatte das Börsenbarometer nach dem Beruhigungsversuch von Notenbankchef Jerome Powell zur Geldpolitik ein Rekordhoch erreicht.

Der S&P-500 Index lag 0,34 Prozent im Plus bei 3 842,28 Zähler. Der Nasdaq Composite Index steigerte sich um deutliche 1,47 Prozent auf 13 312,55 Einheiten.

Die Inflationsängste blieben das bestimmende Thema, auch wenn sich die Lage am Anleihemarkt vorerst beruhigt hat. Zuletzt waren dort die Renditen aus Furcht vor einer strafferen Geldpolitik zur Abwehr inflationärer Tendenzen in die Höhe geschnellt. Steigende Zinsen lassen Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver erscheinen.

Für klare Handelsimpulse sorgten einzelne Unternehmensergebnisse. Am Dow-Ende sackten die Aktien von Salesforce um 4,4 Prozent ab. Der Softwarekonzern schaut dank offenbar wieder anziehenden Kundeninteresses auf den ersten Blick überraschend optimistisch in die Zukunft. Ein Experte vom Analysehaus Bernstein Research aber sorgte sich vor einem nachlassenden Erlöswachstum und um die Nachhaltigkeit der Margen.

Die Investoren griffen dagegen kräftig bei den Papieren des Appartment-Vermittlers Airbnb zu, der trotz eines Mega-Verlusts im vergangenen Jahr offenbar besser durch die Krise kommt als gedacht. Nach dem heftigen Einbruch zu Beginn der Pandemie erholte sich das Geschäft zuletzt deutlich. Die Anteilscheine schnellten um fast 17 Prozent in die Höhe.