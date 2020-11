US-Börsen im Verlauf uneinheitlich - Nasdaq im Plus

Standardwerte dagegen schwächer - Jüngste Entwicklungen um Covid-19-Impfstoffen im Blick

Die US-Börsen haben am Freitag im Tagesverlauf uneinheitlich tendiert. Während die Standardwerte an der Wall Street nachgaben, holte die Technologiebörse Nasdaq ihre Verluste aus dem Eröffnungshandel auf und notierte zuletzt leicht im Plus.

Der Dow Jones fiel gegen 18.55 Uhr 0,53 Prozent auf 29.326,64 Punkte. Der marktbreite S&P-500 verlor 0,25 Prozent auf 3.572,96 Zähler. Der Nasdaq Composite stieg um 0,16 Prozent auf 11.923,28 Einheiten.

Zu Wochenbeginn war der US-Leitindex dank der Hoffnung auf einen weiteren aussichtsreichen Corona-Impfstoff noch auf ein Rekordhoch geklettert. Doch dann hatte angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen etwas Ernüchterung am Markt eingesetzt.

Aktuell sorgt zudem ein Disput zwischen dem Finanzministerium und der Notenbank Federal Reserve wegen finanzieller Corona-Hilfen für schlechte Stimmung bei den Anlegern. Es geht um Finanzmittel, mit der die Regierung mehrere Hilfsprogramme der Zentralbank unterlegt hat. Das Ministerium will die finanziellen Mittel zurückholen und einige der Notenbankprogramme auslaufen lassen. Die Notenbank sträubt sich dagegen und plädiert für ein Fortbestehen der Hilfen.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten waren vor dem Wochenende rar. Die Aktien von Biontech und Pfizer legten um 7,5 beziehungsweise 1,4 Prozent zu. Das deutsche Unternehmen und der US-Pharmariese hatten angekündigt, noch an diesem Freitag eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff BNT162b2 bei der US-Arzneimittelbehörde FDA zu beantragen. Die Lieferung könnte Ende dieses Jahres beginnen, sollte es eine Genehmigung geben, hatte Biontech bereits mitgeteilt. Biontech und Pfizer sind die ersten westlichen Hersteller, die vor eineinhalb Wochen vielversprechende Studienergebnisse veröffentlicht hatten und eine Notfallzulassung bei der FDA beantragen wollen.

Für die Titel des Konkurrenten Moderna, der eine Woche später gute Daten zu seinem Impfstoff bekannt gemacht hatte, ging es um mehr als fünf Prozent aufwärts. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte, dass die Impfstoffe sowohl von Biontech und Pfizer als auch von Moderna in der zweiten Dezemberhälfte eine bedingte Marktzulassung bekommen könnten - wenn alles problemlos weitergehe. Das teilte die Europäische Arzneimittel-Agentur mit.

Dagegen fielen die Aktien von Foot Locker trotz guter Geschäftszahlen zuletzt um 3,75 Prozent. Direkt zum Börsenstart hatten die Titel des Sportartikelherstellers allerdings noch den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht.