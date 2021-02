US-Börsen im Verlauf uneinheitlich

Dow Jones legt zu, Nasdaq Composite gibt nach - Titel der "Old Economy" gefragt - Tech-Aktien mehrheitlich tiefer

Die US-Börsen haben sich am Dienstag im Verlauf ohne klare Richtung gezeigt. Während unter anderem Bankenwerte vor dem Hintergrund weiterer möglicher Konjunkturhilfen zulegten, gaben Tech-Titel etwas nach.

So stieg der Dow Jones gegen 19.15 Uhr um 0,27 Prozent auf 31.542,06 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um moderate 0,06 Prozent auf 3.937,25 Zähler. Dagegen gab allerdings der technologielastige Nasdaq Composite um 0,14 Prozent auf 14.075,10 Einheiten nach.

Branchenseitig zeigten sich Finanztitel stark nachgefragt, wobei im US-Leitindex die Aktien von JPMorgan um satte 2,45 Prozent zulegten. Die Anteile an der Investmentbank Goldman Sachs verteuerten sich um 1,38 Prozent. Experten verwiesen in Bezug auf die Zuschläge auch den klaren Renditenanstieg bei der zehnjährigen US-Staatsanleihe.

Was ebenfalls bei Titeln der sogenannten "Old Economy" für Auftrieb gesorgt habe, seien zudem fallende Covid-Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten, gepaart mit Fortschritten bei den Impfungen sowie als positiv empfundene Quartalszahlen, hieß es weiter. Sollten es bei den Impfungen allerdings wieder zu Rückschritten kommen oder sollte eine neue Covid-Mutation bekannt werden, könnte dies die Stimmung wieder stark dämpfen.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten blieben bei Konzernen aus der ersten Börsenreihe Mangelware. Im Dow Jones stiegen neben den Bankenwerten auch Caterpillar (plus 2,27 Prozent). Angeführt hatten das Aktienbarometer allerdings die Titel von Salesforce (plus 3,92 Prozent).

Verluste verzeichneten indes Walgreens (minus 2,54 Prozent). Auch Amgen sackten um 1,43 Prozent ab. Die Anteile an Apple verbilligten sich um 1,37 Prozent und IBM verloren 0,75 Prozent.

In der zweiten Börsenreihe rückten indes Palantir nach Quartalszahlen auf die Verkaufslisten der Anleger. Sie sackten um 11,60 Prozent ab, nachdem der Spezialist für Datenanalyse-Software mit einer Ausweitung seiner Verluste im abgelaufenen vierten Quartal negativ überraschte.

Auch Aktien von CVS Health büßten nach Zahlen an Kurswert ein. Die Papiere aus dem Gesundheitssektor gaben um 4,61 Prozent nach.

Bei Ceva-Titeln war dagegen in Plus zu sehen. Die Anteilsscheine des Technologieunternehmens stiegen nach überraschenden Ergebniskennzahlen um 7,17 Prozent.

Aufmerksamkeit kam auch Titeln aus der Reisebranche zu. So stiegen American Airlines wegen sinkenden Infektionszahlen und Fortschritten bei der Impfkampagne in den USA um 2,67 Prozent. United Airlines erhöhten sich um 3,02 Prozent und Delta zogen um 2,91 Prozent hinauf.