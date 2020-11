US-Börsen im Verlauf weiter mit Kursgewinnen

Erholung an der Nasdaq nach zwei schwachen Tagen - Dow Jones nähert sich 30.000-Punkte-Marke

Die US-Börsen haben am Mittwoch im Verlauf weiter Kursgewinne verzeichnet. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq ging es nach der jüngsten Abwärtsbewegung nun wieder deutlich nach oben.

Für eine grundsätzlich gute Stimmung wie schon in den vergangenen beiden Tagen die Aussicht auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19. "Nachrichten zu Impfstoffen und ihre Anwendung dürften die Märkte in den kommenden Monaten weiter antreiben", sagte Chefinvestor Mark Haefele von der Investmentbank UBS. Der Experte wertete den Markt als gut positioniert für die nächste Aufwärtsbewegung.

Der Dow Jones näherte sich unterdessen weiter der 30.000-Punkte-Marke und stieg bis auf 29.593,11 Zähler. Zuletzt notierte er etwas darunter bei 29.511,93 Einheiten und lag damit 0,31 Prozent im Plus.

Der marktbreite S&P-500 stieg stärker um 0,92 Prozent auf 3.578,31 Punkte. Der Nasdaq Composite zog um 1,93 Prozent auf 11.777,19 Zähler an.

Insgesamt verlief der Handel aber eher ruhig. Wegen eines Feiertags wurden weder Konjunkturdaten veröffentlicht noch fand der Anleihehandel statt. Dies führt meist auch am Aktienmarkt zu geringeren Börsenumsätzen.

Die an den beiden Vortagen schwachen Technologietitel waren nun wieder gefragt. Im Dow Jonoes gehörten die Aktien von Apple (plus 2,92 Prozent) und Microsoft (plus 2,92 Prozent) zu den größten Kursgewinnern. Auch die Titel von Salesforce (plus 2,99 Prozent) zogen deutlich an. Zuletzt waren Branchenwerte belastet worden, weil im Zuge der Impfstoff-Hoffnungen Anleger in zyklische Werte umschichteten.

Auf Unternehmensseite legte Lyft Quartalszahlen vor. Der Fahrdienstvermittler steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um mehr als die Hälfte und grenzte den Verlust stärker ein als am Markt erwartet. Mehrere Analysten hoben nun ihre Kursziele an. Die Aktie legte daraufhin 2,7 Prozent zu.

Unterdessen stabilisierten sich die Aktien von Alibaba nach ihrem Kursrutsch vom Vortag. Am Dienstag hatte China einen Gesetzentwurf veröffentlicht, mit dem monopolistische Verhaltensweisen durch Online-Händler wie Alibaba und Zahlungsdienstleister verhindert werden sollen. Die in New York notierten Titel hatten daraufhin mehr als acht Prozent verloren.

Nun meldet das Unternehmen allerdings, bei der Rabattschlacht des sogenannten "Singles Day" so viele Bestellungen eingeheimst wie noch nie zuvor. Bis heute in der Früh orderten Kunden demnach Waren im Wert von 56 Milliarden Dollar (etwa 47,4 Mrd. Euro). Um Kunden anzulocken, hatte Alibaba die Preise für 16 Millionen Produkte heruntergesetzt.