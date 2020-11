US-Börsen im Verlauf weiter ohne klare Richtung

Dow Jones legt um 0,8 Prozent zu - Nasdaq Composite gibt nach schwachem Wochenbeginn weiter nach

Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag im Verlauf ohne klare Richtung. Während der Dow Jones Industrial gegen 19.00 Uhr um 0,80 Prozent auf 29.390,54 Punkte zulegen konnte, tendierte der marktbreite S&P-500 unverändert bei 3.550,42 Einheiten.

Zu Wochenbeginn hatte der Dow angetrieben von den neuerlichen Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus ein neues Rekordhoch erreicht. Auch der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl stütze die Märkte.

Angesichts der positiven Meldungen rund um den Covid-Impfstoffkandidaten des deutschen Konzerns BioNTech in Partnerschaft mit dem Pharmariesen Pfizer lagen auch am Dienstag Papiere von konjunktursensibleren Branchen vorne.

Marktbeobachter sprachen von einem zunehmenden Umschichten der Portfolios weg von Tech-Aktien die besonders von der Coronakrise profitierten und hin zu Substanzwerten. Dementsprechend stand der technologielastige Nasdaq Composite zuletzt mit einem Minus von 0,71 Prozent bei 11.630,93 Punkten.

Auch bei den Einzelwerten sorgten die Impfstoff-News vom Montag für weitere Bewegung bei den an der Nasdaq gelisteten Papieren von BioNTech. Sie gewannen nach den gestrigen Aufschlägen von rund 14 Prozent am Dienstag im Verlauf weitere 5,1 Prozent. Pfizer-Aktien standen zuletzt hingegen bei Abschlägen von 1,2 Prozent. Wie BioNTech am Dienstag bekannt gab, soll der Covid-Impfstoff unterhalb der üblichen Marktpreise erhältlich sein.

Daneben ging es auch für die in den USA gehandelten Aktien des deutschen Biopharmakonzerns Curevac um 5,7 Prozent nach oben. Der Konzern vermeldete am Dienstag positive Zwischenergebnisse einer Phase-1-Studie zu einem Covid-Impfstoffkandidaten.

Auch für die Aktien des krisengebeutelten Flugzeugherstellers Boeing ging es um satte 6,9 Prozent nach oben. Das obwohl der US-Konzern im Oktober weitere Stornierungen seines Problemfliegers 737 Max hinnehmen musste. Insgesamt wurden zwölf Bestellungen storniert. Seit Jahresbeginn wurden damit bereits 448 Stück abbestellt.

Unterdessen kamen die Titel des Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat mit minus 17 Prozent unter die Räder. Der Konzern litt im dritten Quartal stark unter den Auswirkungen der Coronakrise und verfehlte die Erwartungen der Analysten massiv.