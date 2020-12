US-Börsen im Verlauf weiterhin klar im Plus

Positive Konjunkturdaten aus China stützen - US-Industrie drosselt hohes Wachstumstempo etwas

Die US-Börsen tendierten am Dienstag im Verlauf weiterhin klar im Plus. Der Dow Jones Industrial stand gegen 19.00 Uhr mit einem Plus von 0,88 Prozent bei 29.899,15 Punkten. Der S&P-500 baute ein Plus von 1,30 Prozent auf 3.668,77 Einheiten. Für den Nasdaq Composite ging es um deutliche 1,38 Prozent auf 12.367,44 Punkte nach oben.

Stützend wirkten positive Konjunkturdaten aus China. Dort hat der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe im November eine kräftige Erholung des Sektors signalisiert.

Die US-Industrie hat unterdessen ihr hohes Wachstumstempo etwas gedrosselt. Der Einkaufsmanager-Index fiel im November auf 57,5 Punkte von 59,3 Zählern im Oktober. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 58,0 Punkte gerechnet. Mit einem Wert von weit über 50 Zählern signalisiert das Barometer trotz des Rückgang weiterhin kräftiges Wachstum.

Auch bei der Entwicklung eines Covid-Impfstoff gab es erneut positive Meldungen. Der US-Pharmakonzern Moderna hat wie angekündigt als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Ein entsprechender Antrag wurde laut Unternehmensangaben am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) eingereicht. Die Papiere von Moderna schnellten am Dienstag zunächst um über 15 Prozent hoch. Im Verlauf brachen die Titel jedoch stark ein und tendierten zuletzt mit minus 8,2 Prozent.

Auch der deutsche Konzern Biontech und dessen Partner bei der Impfstoffentwicklung Pfizer haben die Zulassung bei der Ema beantragt. Sollte die Behörde eine bedingte Zulassung empfehlen, könnte der Impfstoff noch im Dezember eingesetzt werden, teilte Biontech mit. Die an der Nasdaq gelisteten Aktien von Biontech tendierten mit satten Abschlägen von über 12 Prozent. Die Titel von Pfizer gewannen jedoch 2,2 Prozent.

Die Aktien des Videokonferenz-Dienst Zoom verloren deutliche 14,2 Prozent. Dabei ist der Konzern im vergangenen Quartal weiter explosiv gewachsen - die Anleger hätten sich allerdings scheinbar noch mehr erwartet. Der Umsatz erhöhte sich innerhalb eines Jahres von 166,6 Millionen Dollar auf gut 777 Millionen Dollar. Beim Gewinn ging es gar von 2,2 auf 198,4 Millionen Dollar hoch.