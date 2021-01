US-Börsen im Verlauf weiterhin mit Gewinnen

Dow Jones bleibt auf Rekordkurs - Warten auf Details zu neuen Corona-Hilfen - BlackRock und Delta Air Lines nach Zahlen im Fokus

Die US-Börsen haben am Donnerstag im Verlauf weiterhin im Plus tendiert. Der Dow Jones gewann gegen 18.30 Uhr 0,33 Prozent auf 31.162,09 Zähler - damit blieb er auf Rekordkurs. Für den breiter gefassten S&P-500 ging es um geringere 0,13 Prozent auf 3.814,89 Einheiten hinauf. Der Nasdaq Composite stieg indes um 0,37 Prozent auf 13.176,94 Punkte.

Kurstreibend war weiterhin laut Marktbeobachtern ein Medienbericht, wonach der künftige US-Präsident Joe Biden weitere Corona-Hilfe plane - sie sollen sich auf zwei Billionen US-Dollar belaufen. Biden werde die Details des Plans noch an diesem Donnerstag bekanntgeben, hieß es weiter. Schwache Arbeitsmarktdaten blieben dagegen im Hintergrund.

Unter den Einzelwerten gaben die Aktien von BlackRock nach positiven Schlussquartalszahlen 2020 um 3,57 Prozent nach. Anleger dürften nach einer fast zweiwöchigen Rally Gewinne mitgenommen haben.

Auch bei Snap dürften Investoren derzeit Gewinne mitnehmen. Die Aktien verloren 5,99 Prozent. Überdies war bekannt geworden, dass der Betreiber der Video- und Kurznachrichten-App den Account des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump gesperrt habe.

Die Aktien von Delta Air Lines legten nach Zahlen um satte 3,56 Prozent zu - das, obwohl der Konzern für das vergangene Jahr einen zweistelligen Milliardenverlust bekannt gegeben hatte. Analysten überraschte diese Entwicklung allerdings nicht und für 2021 zeigt sich die Fluglinie optimistisch.

Unterdessen sprangen die Anteile an Acacia Communications um 32,53 Prozent auf 114,57 US-Dollar hinauf, nachdem sich der Netzwerkspezialist Cicso (plus 0,20 Prozent) auf einen Übernahmepreis für den Glasfastertechnologie-Anbieter geeinigt hatte. Für Acacia will der Konzern 115 Dollar je Titel zahlen und bewertet Acacia damit mit 4,5 Mrd. Dollar.

Beyond Meat erhöhten sich um 11,81 Prozent. Hier beflügelte die Titel des Fleischersatz-Herstellers eine Kooperationsvereinbarung mit dem Systemgastronomiekonzern Yum Brands (plus 1,96 Prozent).

Tesla gaben um geringe 0,1 Prozent nach. Die US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit den Hersteller von Elektroautos zum Rückruf Zehntausender Fahrzeuge aufgefordert. Grund sei ein Fehler in der Infotainment-Einheit, der ein Sicherheitsrisiko darstelle. Betroffen sind 158.000 Autos der Reihen Model S und Model X.