US-Börsen im Verlauf wenig verändert - S&P-500 knapp im Plus

Dow Jones und Nasdaq leicht im Minus - Salesforce-Aktie nach Bestätigung von Slack-Übernahme schwer unter Druck

Die US-Börsen haben am Mittwoch im Verlauf wenig verändert tendiert. Nach der jüngsten Rekordjagd hielten sich die Anleger an der Wall Street nun wieder zurück. Sowohl beim marktbreiten S&P-500 als auch an der Technologiebörse Nasdaq hatte es am Dienstag Rekordstände gegeben.

Für Belastung sorgten auch schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten. Dennoch konnten die Börsen ihre Abschläge gegenüber dem Frühhandel etwas eindämmen, der S&P-500 drehte sogar knapp ins Plus.

Zuletzt stand er um minimale 0,01 Prozent höher bei 3.662,48 Punkten. Der Dow Jones fiel zuletzt um 0,11 Prozent auf 29.791,49 Einheiten, nachdem er im Tief noch um 0,75 Prozent gefallen war. Der Nadaq Composite wiederum gab um 0,15 Prozent auf 12.336,52 Einheiten nach.

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im November weniger gestiegen als erwartet. Die Zahl der Beschäftigten habe im Monatsvergleich um 307.000 zugelegt, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 440.000 gerechnet. Der offizielle Arbeitsmarktbericht folgt am Freitag.

Neuigkeiten gab es auch zur Handelspolitik der ab Jänner amtierenden Biden-Regierung. Der designierte US-Präsident will die Handelspolitik gegenüber China nach seinem Amtsantritt nicht sofort ändern. Biden sagte der "New York Times", er wolle die China-Politik zunächst umfassend und in Abstimmung mit den wichtigsten Verbündeten überprüfen.

In puncto Covid-19-Impfstoff gab es am Mittwoch eine erste Zulassung durch die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel, und zwar für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Damit kann die Auslieferung in diesem Land beginnen. Dies hievte die primär in New York gelisteten Biontech-Aktien, die am Vortag noch unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten, um mehr als sechs Prozent höher. Die Pfizer-Aktien gewannen dreieinhalb Prozent.

Am Vorabend kam nachbörslich die offizielle Bestätigung für die jüngsten Spekulationen, dass Slack von Salesforce übernommen werden soll. Nach der Rally in den vergangenen Tagen wurde die Gewissheit für die rekordhohen Slack-Aktien nun kein Treiber mehr, die Papiere des Anbieters von Büro-Kommunikationslösungen fielen um 2,30 Prozent.

Schwer unter Druck bleiben aber die Salesforce-Titel, für die es angesichts des bisher größten Zukaufs in der Geschichte einen Rücksetzer um knapp neun Prozent gab. Sie fielen auf den tiefsten Stand seit August. Beobachter bemängelten den hohen Kaufpreis von 27,7 Milliarden Dollar, den Salesforce für Slack zahlen will.